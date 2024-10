Incidente d'auto, morti tre tifosi del Foggia

Pesante bilancio dopo l'incidente stradale che ha coinvolto alcuni tifosi del Foggia che erano al seguito della loro squadra per la partita del campionato di Serie C: morti un ventenne e due minorenni. L'incidente è avvenuto sulla Potenza-Melfi

E' di tre morti il bilancio dell'incidente stradale che in serata ha coinvolto alcuni tifosi del Foggia, che erano stati a Potenza per assistere alla partita del girone C della Serie C. Un 20enne e due minorenni le vittime. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un minivan sui cui viaggiavano i tifosi del Foggia e un'automobile: le due vetture si sono scontrate frontalmente. La tragedia è avvenuta sulla Potenza-Melfi, a pochi chilometri dallo svincolo di Potenza est del capoluogo lucano. Ci sarebbero anche altri feriti. Come riporta l'Ansa, inoltre, sul luogo dell'incidente è arrivato anche il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca. "In queste ore concitate il Calcio Foggia 1920 esprime il suo cordoglio alla Foggia Ultras e alle loro famiglie", è invece il messaggio postato sui social.