Il giudice sportivo di Serie C Stefano Palazzi ha squalificato il calciatore lettone della Triestina Raymonds Krollis e il suo allenatore Pep Clotet, che l'aveva strattonato in modo energico a bordo campo, per tre partite a testa. I due salteranno le sfide con Feralpisalò, Renate e Padova. Il provvedimento era annunciato per l’attaccante, espulso per aver reagito allo strattonamento dell’avversario, mentre l’allenatore non era stato neanche ammonito. Scrive il giudice sportivo sull’attaccante: "Per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone in gioco ma non a distanza di gioco, lo colpiva con un pugno all’altezza della nuca".