Serie C e CharityStars insieme per beneficenza

CharityStars è il nuovo Official charity partner della Lega Pro. Una partnership, quella tra la più grande piattaforma di aste benefiche online e la Lega Italiana Calcio Professionistico, che affonda le proprie radici nei valori della solidarietà e della beneficenza e che arriverà in diciannove regioni d’Italia, dove la Serie C è presente con i suoi tifosi. Grazie a questo accordo strategico, le attività che interesseranno il finale di stagione tra campionato e fase playoff vedranno il supporto di CharityStars, offrendo alla Serie C una vetrina internazionale di utenti. All’asta per finalità benefiche, nella stagione 2024-25 in favore della Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer e dei suoi piccoli pazienti, andranno le maglie indossate dai calciatori nelle giornate dedicate a ricorrenze o iniziative, quelle preparate e autografate, i palloni del primo gol delle gare nel playoff nazionale e alcune esperienze speciali tutte da vivere.