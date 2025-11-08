Il Vicenza sta riscrivendo i record della Serie C

Dopo la delusione della scorsa stagione, i biancorossi guidati da Fabio Gallo non intendono farsi scappare un'altra volta la serie B: dopo 12 giornate sono addirittura 10 le vittorie e solo 2 i pareggi, unica squadra ancora imbattuta in Italia tra tutte le categorie professionali. Novembre, però, sarà il mese della verità...