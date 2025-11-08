Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
insider serie c

Il Vicenza sta riscrivendo i record della Serie C

Antonio Nucera

Dopo la delusione della scorsa stagione, i biancorossi guidati da Fabio Gallo non intendono farsi scappare un'altra volta la serie B: dopo 12 giornate sono addirittura 10 le vittorie e solo 2 i pareggi, unica squadra ancora imbattuta in Italia tra tutte le categorie professionali. Novembre, però, sarà il mese della verità...

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ