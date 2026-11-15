10 aneddoti che (forse) non sai su Ronaldinho

10 aneddoti che (forse) non sai su Ronaldinhoserie c
Introduzione
Quando era praticamente un giocatore del Manchester United, quando fece imbufalire Allegri perché era arrivato a Milanello direttamente dalla discoteca, il "giuramento del tavolino di Berlusconi" e quando chiamò Iniesta a notte fonda dicendogli che aveva firmato col Real Madrid. Antologia delle curiosità del fenomeno Ronaldinho, il giocatore in missione per conto del calcio e del divertimento
Ravenna-Forlì con l'esordio di Ronaldinho è live oggi domenica 15 novembre alle 17.30 su Sky Sport Calcio, in streaming su NOW e su skysport.it
Quello che devi sapere
1. Da bambino segnò tutti i gol in un 23-0
Aveva tredici anni e già un talento cristallino. Ronaldo de Assis Moreira in arte Ronaldinho. Arte: parola giusta. Affinata (si dice) dribblando il cane in giardino da bambino, o palleggiando per tutto il tragitto casa-bar per chiamare il padre quando la cena era pronta in tavola. Diverso da tutti gli altri, un'illuminazione in più: segnare tutti i ventitré gol di una partita scolastica finita, appunto, 23 a zero era qualcosa di relativamente normale.
2. Nel 2003 era un giocatore del Manchester United
Strani incroci quell'anno di calciomercato: un brasiliano a Manchester, alla corte di Sir Alex Ferguson. Era tutto fatto per la sua firma, anche perché il Barcellona del trentanovenne presidente neoeletto Joan Laporta aveva un obiettivo dichiarato su tutti: David Beckham, lui nel frattempo in rotta con Sir Alex (lo 'scarpino volante' in spogliatoio). Eraclito diceva che tutto scorre: la realtà è sempre in mutamento. E allora Becks vira sul Real dei galacticos. Da Barcellona si dicono "stufi di aspettarlo" e cambiano rotta andandosi a prendere Ronaldinho dal Psg. Il resto è storia. Compreso il domino delle tessere: lo United, a quel punto, decide di puntare su un teenager portoghese che condivide uno dei nomi di Dinho. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, per la precisione.
3. "È arrivato direttamente dalla discoteca"
Milanello, anno 2010. Che Ronaldinho abbia raramente condotto vita da atleta è cosa piuttosto nota. Nella sua autobiografia ('Le memorie di Adriano G.'), Galliani raccontava della mezz'ora in più di sonno che Dinho riusciva a rosicchiare ogni giorno con una strategia precisa: andare a dormire, post nottata, già vestito da allenamento, con calzettoni, maglietta, tuta e quant'altro. Seguiva un rapido riposo in macchina sul tragitto per Milanello e via: pronto a giocare. Ma c'era qualcuno che non era d'accordo. Citiamo testualmente dall'autobiografia scritta insieme a Luigi Garlando:
"Quasi ogni giorno, Max Allegri mi chiamava per lamentarsi che Ronaldinho arrivava tardi agli allenamenti, che alla sera andava nei locali, che riposava poco.
Un giorno mi telefona ancora più imbufalito del solito: «Basta! Ho perso la pazienza! Dobbiamo venderlo assolutamente! Subito! Stamattina è arrivato puntuale!».
Non capisco: «Max, per una volta che è arrivato all'allenamento puntuale, lo vuoi cacciare?».
«Puntuale, ma senza passare dalla stanza. E arrivato direttamente dalla discoteca!»
4. Aveva fatto di Galliate Lombardo il comune più ricco d'Italia
Siete mai stati da quelle parti? Ronaldo de Assis Moreira detto Ronaldinho sì, e anche lì aveva fatto una delle sue giocate inattese da fuoriclasse. Mille anime, non troppe in più. Si raggiunge dalla provinciale del lago di Varese. Cittadina già di suo abbastanza ricca per chi conosce la zona, ma nel 2010 balzò addirittura al primo posto come comune con il reddito pro capite medio più alto di tutta Italia: da circa ventinovemila su fino a oltre settantamila euro secondo la classifica del 'Sole 24 Ore'. Non ci volle molto a capire che la 'giocata' l'aveva fatta Ronaldinho: ai tempi del Milan (che si allena a Carnago, uscita dell'autostrada Solbiate Arno, provincia di Varese) il fenomeno brasiliano abitava lì. Precisamente a villa Sogliano, già abitata in passato da Ugo Tognazzi (milanistissimo).
5. La chiamata alle tre di notte ai compagni del Barça: "Vado al Real"
Era il 2005 e al Clásico mancavano solo pochi giorni. Ronaldinho alza la cornetta a notte fonda e chiama tutti i suoi compagni di squadra annunciando un clamoroso addio a fine stagione. Un tradimento: "Andrò al Real Madrid". Lo aveva raccontato Andrés Iniesta molti anni fa nella sua autobiografia. Clima teso, silenzio tombale agli allenamenti successivi. Solo nella pancia dello stadio Dinho svelò il bluff: "Nessuno ha parlato, abbiamo sofferto in silenzio senza mai tradirci. Ora so che siamo una vera squadra". Ovviamente non c'era nessun trasferimento al Real in arrivo. Ronaldinho scese in campo regalando una delle migliori prestazioni mai viste: 3-0, due gol, spettacolo puro. E qualcosa che non c'è nei tabellini ma resta nella storia: Ronaldinho diventò il primo giocatore del Barcellona a ricevere una standing ovation dai tifosi del Real al Bernabeu. In futuro sarebbe ricapitato una sola volta. Guarda un po', per Andrés Iniesta.
6. Il "giuramento del tavolino" di Berlusconi
Milanello, sala del camino, la stanza dei grandi patti. È l'estate del 2009, Ronaldinho è al Milan già da una stagione ma, da qualche settimana, è investito di una responsabilità in più: Kakà è andato al Real Madrid (lui per davvero) e serve chi faccia quello che ha fatto lui. Cioè far vincere il Milan. Berlusconi atterra come di consueto via elicottero, poi parla alla squadra: lui seduto in poltrona, i giocatori in cerchio sui divani. Tutti tranne uno: Ronaldinho viene fatto salire su un tavolino, in piedi. Deve giurare che farà di tutto per trascinare il Milan alla vittoria. Lo fa. Ma sul campo c'è un'Inter più forte che vincerà tutto.
7. In una partita in prigione in Paraguay ha vinto un maiale vero
È la storia dei passaporti falsi entrando in Paraguay. In attesa del processo insieme al fratello procuratore Roberto de Assis Moreira, Dinho aveva fatto quel che gli riesce meglio: incantare col calcio. Anche in prigione. Inutile dirlo: la partita giocata nel torneo del carcere (anche) contro i poliziotti — una cosa molto alla 'Quella sporca ultima meta' con Burt Reynolds — era diventata l'attrazione del momento. Risultato finale 11-2, con cinque gol e sei assist per Ronaldinho che partecipò a ogni singola rete. Il premio in palio era un maiale. Vero.
8. L'esordio show col Barça a notte fonda: "la noche del gazpacho"
Ritorniamo all'estate del 2003: niente Manchester, Dinho vola a Barcellona, dicevamo. Trenta i milioni sborsati al Psg e ottantamila i tifosi impazziti al suo esordio al Camp Nou nella partita iniziata a mezzanotte e cinque minuti. Una bella storia: Dinho aveva già fatto il suo debutto assoluto in blaugrana contro l'Athletic (ma in trasferta) e il primo attesissimo recital al Camp Nou si scontrava con un piccolo grande problema: le nazionali.
In sostanza, il Brasile reclamava i suoi giocatori in anticipo per preparare la partita di qualificazioni Mondiali e quel turno infrasettimanale piazzato di mercoledì rendeva impossibili entrambe le cose. Il Barcellona mandò una richiesta al Siviglia: anticipare a martedì la partita. Rifiutata. Laporta&Co trovarono allora la scappatoia giusta: non potevano cambiare il giorno del match, ma riprogrammare l'orario di inizio sì. E così fecero: partita (tecnicamente) sempre in calendario mercoledì, ma con calcio d'inizio a mezzanotte e cinque minuti. Ottantamila persone riempirono lo stadio, venne servito gazpacho e altri rinfreschi per ingannare l'attesa. Eccola "la noche del gazpacho". Ronaldinho segnò la sua prima rete in maglia blaugrana con una giocata da antologia: cavalcata centrale, botta col destro, traversa e gol. Sipario.
9. Quando indicava il 17enne Messi dicendo: "Lui sarà migliore di me"
Gli erano bastati pochi allenamenti insieme a quell'argentino piccolo piccolo ma che aveva sempre il pallone incollato al piede. Il talento riconosce il talento. E molto prima che Leo diventasse Leo, Ronaldinho lo indicava e diceva: "Ecco uno che sarà più forte di me". L'aneddoto lo aveva raccontato — per dire — uno come Kobe Bryant: "Era il 2006 e il Barcellona era venuto a Los Angeles. Ronaldinho mi disse 'ti presento il ragazzo che diventerà il migliore della storia'". Al tempo era poco più che un bambino, ma Dinho aveva già disegnato uno dei suoi visionari assist. Ah, il primo gol da pro Messi lo segna su assist di Ronaldinho (per chiudere il cerchio…)
10. Ronaldinho era "Ronaldo" (e Ronaldo era "Ronaldinho")
"Ronaldo de Assis Moreira" ma detto "Ronaldinho", come mai? In due parole: "piccolo Ronaldo", per non confondersi con chi aveva già vinto un Pallone d'Oro, cioè il Fenomeno che, a sua volta, era stato Ronaldinho. Facciamo un po' di cronologia per spiegare meglio: ai Mondiali del 1994, così come alle Olimpiadi del 1996, Ronaldo (inteso come Nazario) era già nel giro della nazionale carioca ma giocò quei tornei col nome di "Ronaldinho" cucito sulla maglietta per differenziarsi dai colleghi più anziani Ronaldão e Ronaldo Guiaro. Per Ronaldinho — inteso come Gaucho, insomma il numero 10 del Ravenna (!) — stesso discorso: al suo arrivo in verdeoro un Ronaldo c'era già (e ci sarebbe sempre stato), così si prese lo stesso nomignolo portandoselo poi dietro per tutta la carriera. Una volta Ronaldinho, Ronaldinho per sempre.