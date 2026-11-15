10 aneddoti che (forse) non sai su Ronaldinho

Gli erano bastati pochi allenamenti insieme a quell'argentino piccolo piccolo ma che aveva sempre il pallone incollato al piede. Il talento riconosce il talento. E molto prima che Leo diventasse Leo, Ronaldinho lo indicava e diceva: "Ecco uno che sarà più forte di me". L'aneddoto lo aveva raccontato — per dire — uno come Kobe Bryant: "Era il 2006 e il Barcellona era venuto a Los Angeles. Ronaldinho mi disse 'ti presento il ragazzo che diventerà il migliore della storia'". Al tempo era poco più che un bambino, ma Dinho aveva già disegnato uno dei suoi visionari assist. Ah, il primo gol da pro Messi lo segna su assist di Ronaldinho (per chiudere il cerchio…)