Ronaldinho day: Ravenna-Forlì 0-0 LIVE
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In esclusiva su Sky l'attesissimo ritorno in campo di Ronaldinho a 11 anni dal suo ritiro. Titolare al Benelli nel derby tra Ravenna e Forli, valido per la 14^ giornata del campionato di Serie C (girone B). La partita in diretta su Sky Sport Calcio e streaming su NOW e skysport.it. Qui di seguito anche il liveblog col racconto di una giornata storica
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19' - Ravenna vicino al vantaggio con l'assist di Ronaldinho! Il brasiliano pennella ancora da angolo, il colpo di testa di Donati sul primo palo è deviato da Martelli in tuffo
15' - Forlì a un passo dal vantaggio! Il tiro di Mattioli di sinistro finisce sulla traversa dopo una deviazione
14' - Ronaldinho crea pericoli! Il brasiliano riceve al limite dell'area da Donati e pesca Rabbi in area: l'attaccante non riesce a chiudere il triangolo con il brasiliano
La partita è speciale per tutti, per il Ravenna ma anche per i giocatori del Forlì: avrebbero mai pensato di giocare contro e di abbracciare uno dei propri idoli?
Ronaldinho ha dato spettacolo durante il riscaldamento con tutti i numeri che tanti ragazzi hanno provato a imitare guardandolo in campo per anni
7' - Bel corner battuto da Ronaldinho! La difesa del Forlì allontana, ma il brasiliano ha già dimostrato di non aver perso il tocco del pallone
L'arrivo allo stadio, il riscaldamento, l'accoglienza, la partita: gli scatti più belli del giorno del ritorno in campo di Ronaldinho
1' - La partita è iniziata al Benelli. Primo pallone toccato però dal Forlì
Non solo gli 11 titolari: tutti i giocatori del Ravenna posano per la classica foto prima del match. D'altronde non capita tutti i giorni di giocare con Ronaldinho
Tra poco inizia il match. Ecco le due formazioni:
RAVENNA (4-3-3): Venturi; Donati, Zaro, Esposito, Bani; Lonardi, Vinicius, Duca; DaPozzo, Rabbi, Ronaldinho. All. Mandorlini
FORLI (3-5-2): Martelli; Palomba, Onofri, Perretta; Farinelli, Macrì, De Risio, Rosetti , Mattioli; Coveri, Petrelli. All. Bamonte
Ronaldinho giocherà in quello che è stato il suo ruolo storico, ala sinistra nel tridente d'attacco
Applausi, cori, cellulari puntati su di lui: Ravenna è in fermento e ha salutato così Ronaldinho, che ha risposto inchinandosi di fronte la curva giallorossa
Il brasiliano ha viaggiato in pullman col resto della squadra
Tutti i compagni di squadra lo guardano mentre tocca il pallone
Occhi, telecamere e cellulari sono tutti per Ronaldinho: qui la folla che ha atteso l'arrivo della squadra e del brasiliano fuori dallo stadio
Tanti ospiti al Benelli e nel pre-partita di Sky Sport. C'è anche l'ex milanista Serginho: "Sono due anni che io non tocco un pallone, invece lui lo ama e trasmette questo amore a tutti, a compagni, tifosi e bambini. La sua passione unisce tutti. Le sue giocate più belle? Il gol su punizione all'Inghilterra al Mondiale 2002 e l'assist a Giuly che fece proprio contro il mio Milan in semifinale di Champions nel 2006"
Il brasiliano sta gonfiando la rete con qualche tiro da fuori durante il riscaldamento. Dovrebbe giocare 30 minuti, ma chissà che non possa arrivare almeno alla fine del primo tempo
"Io calcisticamente sono stato un tifoso-avversario di Ronaldinho, ma quando mi hanno proposto di venire qui non ho avuto dubbi. Me lo ricordo al Barcellona ed era uno spettacolo, l'altro giorno mio figlio ha messo il documentario e ho visto quando, a 17 anni, entrò col Brasile e segnò dopo 30 secondi facendo il sombrero a un avversario. Un Ronaldinho nel tennis? Forse Alcaraz", ha detto l'ex tennista azzurro Fabio Fognini a Sky Sport
Presente a Ravenna, il suo ex compagno di squadra al Milan e al Brasile Nelson Dida ha parlato di Ronaldinho nel pre-partita di Sky Sport: "L'atmosfera è stupenda, se la merita tutta perché è stato un giocatore fantastico che ha saputo emozionare, con la sua allegria era uno spettacolo anche per noi compagni. Neymar ha detto che è stato il più grande showman del calcio? Ha ragione! La penso proprio come lui"
Un inchino alla Curva di casa ed è partito lo show: applausi a scena aperta e migliaia di cellulari sul brasiliano, per riprendere ogni suo tocco di palla
Il Ravenna è arrivato allo stadio e Ronaldinho è sceso in campo: applausi a scena aperta, le prime magie col pallone e il saluto al pubblico giallorosso
La notizia del ritorno in campo del brasiliano ha fatto il giro del mondo. L'account social del premio che Dinho vinse nel 2005, da giocatore del Barcellona, lo celebra così
Prima di oggi, ovviamente. Si è giocata 16 anni fa, a San Siro e il brasiliano entrò soltanto nei minuti finali.
La presenza in campo di Ronaldinho è una vetrina mondiale per la sua squadra, il Ravenna, ma anche per i suoi avversari il Forlì. Ieri il club biancorosso ha pubblicato un fotomontaggio che rimanda alla celebre foto di Mbappé bambino circondato dai poster di CR7. Questa volta, il protagonista è proprio Dinho con degli "idoli" decisamente diversi...
Quanto è strano vedere, sulla distinta del Ravenna, l'anno di nascita di Ronaldinho, 1980, assieme a un 2009? Si tratta di Alessandro Bergonzini, inizialmente in panchina. Quando Bergonzini è nato Ronaldinho aveva già vinto Mondiale, Champions e Pallone d'Oro!
Sky Sport farà vivere il derby Ravenna-Forlì con una copertura eccezionale. A bordocampo uno studio con Gianluca Di Marzio e diversi ospiti, Lisa Offside segue la giornata e i protagonisti per i contenuti social. Una telecamera sarà riservata al campione brasiliano: la“Ronaldinho Cam” lo seguirà nel riscaldamento e durante la partita. Prima del match, in onda una clip introduttiva firmata da Fabio Caressa. La telecronaca sarà di Antonio Nucera con Lorenzo Minotti al commento tecnico.
Tutto pronto nello stadio del Ravenna per accogliere Dinho: su ogni seggiolino un cartello che ricorda la celebre esultanza del brasiliano
Per ritrovare l'ultima presenza ufficiale di Ronaldinho bisogna tornare al 26 settembre 2015, quando giocava in Brasile con il Fluminense. Pochi giorni più tardi terminò il rapporto con il club. Il ritiro dal calcio giocato sarebbe stato annunciato formalmente nel 2018. Nel frattempo il brasiliano non ha abbandonato completamente il pallone, partecipando a molte esibizioni
Campione del mondo con il Brasile nel 2002, Pallone d'Oro nel 2005, campione d'Europa nel 2006 con il Barcellona e vincitore anche di una Copa Libertadores nel 2013 con l'Atletico Mineiro: Ronaldinho ha vinto tutto quello che poteva vincere in carriera, ma è stato molto di più: il suo talento, le sue giocate, la sua allegria, il suo modo di vivere il calcio, lo hanno reso un'icona oltre i successi individuali e di squadra. In Italia ha giocato con il Milan dal 2008 al gennaio 2011, segnando il suo primo gol in un derby contro l'Inter. Dopo il ritorno in Brasile ha vestito le maglie di Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro in Messico e infine Fluminense, ultima squadra nel 2015. Il suo ritiro ufficiale però è stato solo tre anni più tardi, nel 2018
Ed è già andata a ruba a Ravenna. Ecco un giovane tifoso che mostra felice il suo acquisto storico!
Ronaldinho ha raccontato ieri a Sky Sport come è nata l'opportunità del Ravenna, cosa significa per lui il ritorno in campo e i suoi ricordi più belli della precedente esperienza in Italia col Milan
Stop, palleggi, tiri, persone affacciate sui terrazzi per vederlo: l'allenamento di ieri di Ronaldinho è stato un vero e proprio evento. Ammira tutte le sue perle
Tutti vogliono un selfie con Ronaldinho: attenzione però a non imbattersi in un sosia, proprio come è successo ieri nel centro storico della cirrà romagnola
Il brasiliano ieri ha offerto un vero e proprio show in allenamento. E no, come ci ha tenuto a scrivere sui social, i suoi stop non sono frutto dell'intelligenza artificiale
Tutti conoscono il brasiliano, ma i suoi compagni di squadra al Ravenna? Tra chi ha un passato in Serie A e gli specialisti della categoria, c'è anche chi ha esordito da professionista... marcando proprio il brasiliano!
Gli elastici, il Mondiale vinto nel 2002, la standing ovation ricevuta da avversario al Bernabeu con la maglia del Barcellona, la Champions e il Pallone d'Oro, la parentesi italiana al Milan e poi il ritorno in Brasile, in tempo per vincere anche una Libertadores con l'Atletico Mineiro. Ma le cose da sapere su Ronaldinho sono tante altre e magari non le conoscete tutte: Marco Salami ha raccontato 10 aneddoti particolari
Buonasera a tutti. Oggi è quel giorno cerchiato sul calendario da un po' di tempo. Dai tifosi del Ravenna sicuramente, da moltissimi brasiliani e da tutti gli appassionati che hanno amato Ronaldinho, uno dei calciatori più forti e divertenti di questo secolo. L'ex Psg, Barcellona e Milan torna in campo e gioca da titolare il derby tra Ravenna e Forlì: avviciniamoci al fischio d'inizio, previsto alle 17.30 allo stadio Bruno Benelli
Il brasiliano torna a giocare una partita ufficiale 11 anni dopo il suo ritiro. Sarà titolare in...
A poche ore dal suo ritorno in campo a 46 anni, un episodio racconta al meglio l'entusiasmo che...
Non è intelligenza artificiale. È semplicemente, meravigliosamente, Ronaldinho (a 46 anni)....
Non sappiamo ancora chi vincerà il derby Ravenna-Forlì, ma sui social il Forlì sembra aver già...
Il fuoriclasse brasiliano torna in campo per vivere una nuova avventura con il Ravenna nel derby...