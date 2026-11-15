"Io calcisticamente sono stato un tifoso-avversario di Ronaldinho, ma quando mi hanno proposto di venire qui non ho avuto dubbi. Me lo ricordo al Barcellona ed era uno spettacolo, l'altro giorno mio figlio ha messo il documentario e ho visto quando, a 17 anni, entrò col Brasile e segnò dopo 30 secondi facendo il sombrero a un avversario. Un Ronaldinho nel tennis? Forse Alcaraz", ha detto l'ex tennista azzurro Fabio Fognini a Sky Sport