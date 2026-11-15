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Ronaldinho day in Ravenna-Forlì: live streaming e risultato in diretta

live Serie C - Lega Pro

In esclusiva su Sky l'attesissimo ritorno in campo di Ronaldinho a 11 anni dal suo ritiro. Titolare al Benelli nel derby tra Ravenna e Forli, valido per la 14^ giornata del campionato di Serie C (girone B). La partita in diretta su Sky Sport Calcio e streaming su NOW e skysport.it. Qui di seguito anche il liveblog col racconto di una giornata storica

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in evidenza

Ronaldinho day: Ravenna-Forlì 0-0 LIVE

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LIVE

19' - Ravenna vicino al vantaggio con l'assist di Ronaldinho! Il brasiliano pennella ancora da angolo, il colpo di testa di Donati sul primo palo è deviato da Martelli in tuffo

Fascia

15' - Forlì a un passo dal vantaggio! Il tiro di Mattioli di sinistro finisce sulla traversa dopo una deviazione

14' - Ronaldinho crea pericoli! Il brasiliano riceve al limite dell'area da Donati e pesca Rabbi in area: l'attaccante non riesce a chiudere il triangolo con il brasiliano

Una festa collettiva

La partita è speciale per tutti, per il Ravenna ma anche per i giocatori del Forlì: avrebbero mai pensato di giocare contro e di abbracciare uno dei propri idoli?

Abbracci

Il giocoliere

Ronaldinho ha dato spettacolo durante il riscaldamento con tutti i numeri che tanti ragazzi hanno provato a imitare guardandolo in campo per anni 

Ronaldinho

7' - Bel corner battuto da Ronaldinho! La difesa del Forlì allontana, ma il brasiliano ha già dimostrato di non aver perso il tocco del pallone

Corner

Le foto più belle della giornata

L'arrivo allo stadio, il riscaldamento, l'accoglienza, la partita: gli scatti più belli del giorno del ritorno in campo di Ronaldinho

FOTO. Ronaldinho torna in campo per Ravenna-Forlì: le immagini in diretta

FOTO. Ronaldinho torna in campo per Ravenna-Forlì: le immagini in diretta

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calcio d'inizio!

Ufficiale: Ronaldinho è tornato in campo

1' - La partita è iniziata al Benelli. Primo pallone toccato però dal Forlì

Il Ravenna si fa la foto di rito... con tutta la squadra!

Non solo gli 11 titolari: tutti i giocatori del Ravenna posano per la classica foto prima del match. D'altronde non capita tutti i giorni di giocare con Ronaldinho

Ronaldinho squadra

Le formazioni delle due squadre

Tra poco inizia il match. Ecco le due formazioni: 

RAVENNA (4-3-3): Venturi; Donati, Zaro, Esposito, Bani; Lonardi, Vinicius, Duca; DaPozzo, Rabbi, Ronaldinho. All. Mandorlini

FORLI (3-5-2): Martelli; Palomba, Onofri, Perretta; Farinelli, Macrì, De Risio, Rosetti , Mattioli; Coveri, Petrelli. All. Bamonte

Ronaldinho giocherà in quello che è stato il suo ruolo storico, ala sinistra nel tridente d'attacco

L'accoglienza da brividi per Ronaldinho

Applausi, cori, cellulari puntati su di lui: Ravenna è in fermento e ha salutato così Ronaldinho, che ha risposto inchinandosi di fronte la curva giallorossa

L'arrivo allo stadio di Ronaldinho

Il brasiliano ha viaggiato in pullman col resto della squadra

Il riscaldamento di Ronaldinho

Tutti i compagni di squadra lo guardano mentre tocca il pallone

Dinho

L'entusiasmo dei tifosi

Occhi, telecamere e cellulari sono tutti per Ronaldinho: qui la folla che ha atteso l'arrivo della squadra e del brasiliano fuori dallo stadio

Ravenna tifosi

Serginho: "Ronaldinho trasmette l'amore per il calcio"

Tanti ospiti al Benelli e nel pre-partita di Sky Sport. C'è anche l'ex milanista Serginho: "Sono due anni che io non tocco un pallone, invece lui lo ama e trasmette questo amore a tutti, a compagni, tifosi e bambini. La sua passione unisce tutti. Le sue giocate più belle? Il gol su punizione all'Inghilterra al Mondiale 2002 e l'assist a Giuly che fece proprio contro il mio Milan in semifinale di Champions nel 2006"

Intanto Ronaldinho sta prendendo la mira...

Il brasiliano sta gonfiando la rete con qualche tiro da fuori durante il riscaldamento. Dovrebbe giocare 30 minuti, ma chissà che non possa arrivare almeno alla fine del primo tempo

Fognini: "Non potevo non venire a vederlo"

"Io calcisticamente sono stato un tifoso-avversario di Ronaldinho, ma quando mi hanno proposto di venire qui non ho avuto dubbi. Me lo ricordo al Barcellona ed era uno spettacolo, l'altro giorno mio figlio ha messo il documentario e ho visto quando, a 17 anni, entrò col Brasile e segnò dopo 30 secondi facendo il sombrero a un avversario. Un Ronaldinho nel tennis? Forse Alcaraz", ha detto l'ex tennista azzurro Fabio Fognini a Sky Sport

Dida: "Atmosfera stupenda, Ronaldinho se la merita"

Presente a Ravenna, il suo ex compagno di squadra al Milan e al Brasile Nelson Dida ha parlato di Ronaldinho nel pre-partita di Sky Sport: "L'atmosfera è stupenda, se la merita tutta perché è stato un giocatore fantastico che ha saputo emozionare, con la sua allegria era uno spettacolo anche per noi compagni. Neymar ha detto che è stato il più grande showman del calcio? Ha ragione! La penso proprio come lui"

Atmosfera stupenda al Benelli

Un inchino alla Curva di casa ed è partito lo show: applausi a scena aperta e migliaia di cellulari sul brasiliano, per riprendere ogni suo tocco di palla

La festa è cominciata!

Il Ravenna è arrivato allo stadio e Ronaldinho è sceso in campo: applausi a scena aperta, le prime magie col pallone e il saluto al pubblico giallorosso

Ronaldinho

Anche il Pallone d'Oro attende Ronaldinho

La notizia del ritorno in campo del brasiliano ha fatto il giro del mondo. L'account social del premio che Dinho vinse nel 2005, da giocatore del Barcellona, lo celebra così 

Ricordate l'ultima partita in Italia di Ronaldinho?

Prima di oggi, ovviamente. Si è giocata 16 anni fa, a San Siro e il brasiliano entrò soltanto nei minuti finali.

Ronaldinho: chi c’era alla sua ultima in Italia e quanti anni ha oggi

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Il fantastico post social del Forlì

La presenza in campo di Ronaldinho è una vetrina mondiale per la sua squadra, il Ravenna, ma anche per i suoi avversari il Forlì. Ieri il club biancorosso ha pubblicato un fotomontaggio che rimanda alla celebre foto di Mbappé bambino circondato dai poster di CR7. Questa volta, il protagonista è proprio Dinho con degli "idoli" decisamente diversi...

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Ronaldinho compagno di squadra di un... 2009!

Quanto è strano vedere, sulla distinta del Ravenna, l'anno di nascita di Ronaldinho, 1980, assieme a un 2009? Si tratta di Alessandro Bergonzini, inizialmente in panchina. Quando Bergonzini è nato Ronaldinho aveva già vinto Mondiale, Champions e Pallone d'Oro! 

Ronaldinho distinta

La copertura dell'evento di Sky Sport

Sky Sport farà vivere il derby Ravenna-Forlì con una copertura eccezionale. A bordocampo uno studio con Gianluca Di Marzio e diversi ospiti, Lisa Offside segue la giornata e i protagonisti per i contenuti social. Una telecamera sarà riservata al campione brasiliano: la“Ronaldinho Cam” lo seguirà nel riscaldamento e durante la partita. Prima del match, in onda una clip introduttiva firmata da Fabio Caressa. La telecronaca sarà di Antonio Nucera con Lorenzo Minotti al commento tecnico.

La coreografia al Benelli

Tutto pronto nello stadio del Ravenna per accogliere Dinho: su ogni seggiolino un cartello che ricorda la celebre esultanza del brasiliano

coreografia

In campo 11 anni dopo

Per ritrovare l'ultima presenza ufficiale di Ronaldinho bisogna tornare al 26 settembre 2015, quando giocava in Brasile con il Fluminense. Pochi giorni più tardi terminò il rapporto con il club. Il ritiro dal calcio giocato sarebbe stato annunciato formalmente nel 2018. Nel frattempo il brasiliano non ha abbandonato completamente il pallone, partecipando a molte esibizioni

La carriera di Ronaldinho

Campione del mondo con il Brasile nel 2002, Pallone d'Oro nel 2005, campione d'Europa nel 2006 con il Barcellona e vincitore anche di una Copa Libertadores nel 2013 con l'Atletico Mineiro: Ronaldinho ha vinto tutto quello che poteva vincere in carriera, ma è stato molto di più: il suo talento, le sue giocate, la sua allegria, il suo modo di vivere il calcio, lo hanno reso un'icona oltre i successi individuali e di squadra. In Italia ha giocato con il Milan dal 2008 al gennaio 2011, segnando il suo primo gol in un derby contro l'Inter. Dopo il ritorno in Brasile ha vestito le maglie di Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro in Messico e infine Fluminense, ultima squadra nel 2015. Il suo ritiro ufficiale però è stato solo tre anni più tardi, nel 2018

La maglia che indosserà Dinho

Ed è già andata a ruba a Ravenna. Ecco un giovane tifoso che mostra felice il suo acquisto storico!

Ronaldinho

"Voglio far parte di questo sogno"

Ronaldinho ha raccontato ieri a Sky Sport come è nata l'opportunità del Ravenna, cosa significa per lui il ritorno in campo e i suoi ricordi più belli della precedente esperienza in Italia col Milan

Lo show di Ronaldinho in allenamento

Stop, palleggi, tiri, persone affacciate sui terrazzi per vederlo: l'allenamento di ieri di Ronaldinho è stato un vero e proprio evento. Ammira tutte le sue perle

VIDEOGALLERY. Ronaldinho show in allenamento col Ravenna: dagli stop ai palleggi

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A Ravenna ci sono Ronaldinho... e anche un suo sosia!

Tutti vogliono un selfie con Ronaldinho: attenzione però a non imbattersi in un sosia, proprio come è successo ieri nel centro storico della cirrà romagnola

"Non non è IA... "

Il brasiliano ieri ha offerto un vero e proprio show in allenamento.  E no, come ci ha tenuto a scrivere sui social, i suoi stop non sono frutto dell'intelligenza artificiale

I compagni di squadra di Ronaldinho

Tutti conoscono il brasiliano, ma i suoi compagni di squadra al Ravenna? Tra chi ha un passato in Serie A e gli specialisti della categoria, c'è anche chi ha esordito da professionista... marcando proprio il brasiliano! 

Ronaldinho, chi sono i suoi compagni al Ravenna: Vinicius e il bimbo di Mou che lo sfidò

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10 aneddoti su Ronaldinho

Gli elastici, il Mondiale vinto nel 2002, la standing ovation ricevuta da avversario al Bernabeu con la maglia del Barcellona, la Champions e il Pallone d'Oro, la parentesi italiana al Milan e poi il ritorno in Brasile, in tempo per vincere anche una Libertadores con l'Atletico Mineiro. Ma le cose da sapere su Ronaldinho sono tante altre e magari non le conoscete tutte: Marco Salami ha raccontato 10 aneddoti particolari

10 aneddoti che (forse) non sai su Ronaldinho

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Ronaldinho torna in campo

Buonasera a tutti. Oggi è quel giorno cerchiato sul calendario da un po' di tempo. Dai tifosi del Ravenna sicuramente, da moltissimi brasiliani e da tutti gli appassionati che hanno amato Ronaldinho, uno dei calciatori più forti e divertenti di questo secolo. L'ex Psg, Barcellona e Milan torna in campo e gioca da titolare il derby tra Ravenna e Forlì: avviciniamoci al fischio d'inizio, previsto alle 17.30 allo stadio Bruno Benelli

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