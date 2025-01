Doveva essere la sfida a distanza sul campo fra il padre Sergio Conceiçao, all'esordio da allenatore del Milan, e il figlio Francisco scelto da Thiago Motta come titolare nell'undici della Juventus per la semifinale di Supercoppa Italiana. Un fastidio muscolare nel riscaldamento ha tenuto invece fuori lo juventino che ha seguito il match dalla panchina. Al fischio finale però, con stati d'animo opposti, i due si sono trovati a bordocampo per un lungo abbraccio pescato dalle telecamere di tutto il mondo. Prossimo appuntamento in campionato il 18 gennaio per la possibile rivincita di Francisco