Inter, la conferenza di Inzaghi in diretta live

Lautaro Martinez: "Sento la vicinanza dei compagni in un momento in cui non segno e questa cosa mi fa piacere perché riconoscono il lavoro che uno fa per la squadra. Quando non segno cerco sempre di dare il mio contributo e sono contento di questo. Ci sentiamo bene, abbiamo recuperarto l'energia anche se manca un giorno alla partita e ancora due allenamenti. Questa è una cosa molto importante perché affrontiamo una squadra forte, l'unica che ci ha battuto in campionato e safrà una bella sfida. La prepareremo al meglio per portare il trofeo a casa. Abbiamo visto la partiota tra Milan e Juve, abbiamo visto alcune cose che avevamo notato anche con Fonseca e continueremo a vedere in queste ore come si muovono. La Juve stava vincende e credo meritatamente, ma poi un eposodio può cambuare tutto. I dettagli contano"