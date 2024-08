Iker ha fretta di diventare Bravo

Il nuovo attaccante dell'Udinese ha scelto la maglia numero 21 ("quella di Dybala e Zidane"), in due anni si vede compagno di Nico Williams in nazionale. Iker Bravo è un figlio di Barcellona, diventato uomo a Madrid. I primi passi a La Masia, all’ombra del Barça di Messi, i record di precocità in Germania e poi la maturazione al fianco di Arbeloa, come un secondo padre. Gol e scivolate, sorrisi e ansie. Una storia non banale...