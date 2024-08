L'estate delle rivoluzioni per lo scudetto

Si riparte con la Serie A- Tutte a caccia dell'Inter, che per difendere lo Scudetto ha cambiato il meno possibile in un organico che si conosce a memoria. Le altre pretendenti al titolo sono le solite note: Milan, Juventus; Napoli e Roma, che hanno stravolto organico o guida tecnica (qualcuno anche entrambe) per andare a caccia dei nerazzurri di Simone Inzaghi