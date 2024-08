La Serie A è partita con tanti casi di mercato che riguardano diverse stelle delle rispettive squadre. Da Lookman a Chiesa, passando per Dybala, Osimhen e Koopmeiners, senza dimenticare Nico Gonzalez: tutti rimasti in panchina o entrati a gara in corso. Le responsabilità, da dividere tra giocatori e società, sono diverse caso per caso, Gianfranco Teotino prova a spiegarcele meglio