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Venezia, per l'attacco piacciono Orban e Rrahmani. Le news di calciomercato

Calciomercato

Grandi manovre in attacco per il Venezia. Non solo Niclas Fullkrug per il reparto avanzato, il club neopromosso ha messo gli occhi su altri due giocatori. Il primo è Albion Rrahmani dello Sparta Praga, kosovaro classe 2000, che costa circa 8 milioni di euro. Il secondo è Gift Orban, che nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Verona

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Il Venezia ha grandi ambizioni per la prossima stagione, che giocherà in Serie A dopo la promozione dello scorso campionato. Il club veneto, dopo la cessione record di Issa Doumbia allo Sporting e l'arrivo a parametro zero di Toma Basic, ha intenzione di rinforzare l'attacco. Oltre a Niclas Fullkrug, nome attenzionato nelle scorse settimane, il Venezia ha messo gli occhi su altri due attaccanti.

Non solo Fullkrug: piacciono Rrahmani e Orban

Il primo è Albion Rrahmani dello Sparta Praga, avviati i primi contatti per il kosovaro classe 2000 sul quale ci sono però anche altre squadre. Il costo del suo cartellino si aggira intorno agli 8 milioni di euro. Il secondo è Gift Orban, che l'anno scorso ha giocato la sua prima stagione in Serie A con la maglia del Verona e ha realizzato 7 gol (e 3 assist) in 27 presenze. Entrambi sono due idee per l'attacco del Venezia. 

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