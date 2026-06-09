Grandi manovre in attacco per il Venezia. Non solo Niclas Fullkrug per il reparto avanzato, il club neopromosso ha messo gli occhi su altri due giocatori. Il primo è Albion Rrahmani dello Sparta Praga, kosovaro classe 2000, che costa circa 8 milioni di euro. Il secondo è Gift Orban, che nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Verona

Il Venezia ha grandi ambizioni per la prossima stagione, che giocherà in Serie A dopo la promozione dello scorso campionato. Il club veneto, dopo la cessione record di Issa Doumbia allo Sporting e l'arrivo a parametro zero di Toma Basic , ha intenzione di rinforzare l'attacco. Oltre a Niclas Fullkrug , nome attenzionato nelle scorse settimane, il Venezia ha messo gli occhi su altri due attaccanti.

Non solo Fullkrug: piacciono Rrahmani e Orban

Il primo è Albion Rrahmani dello Sparta Praga, avviati i primi contatti per il kosovaro classe 2000 sul quale ci sono però anche altre squadre. Il costo del suo cartellino si aggira intorno agli 8 milioni di euro. Il secondo è Gift Orban, che l'anno scorso ha giocato la sua prima stagione in Serie A con la maglia del Verona e ha realizzato 7 gol (e 3 assist) in 27 presenze. Entrambi sono due idee per l'attacco del Venezia.