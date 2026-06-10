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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

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Qui tutta la giornata live di mercoledì 10 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero. Calciomercato l'Originale on tour tutte le sere in diretta alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

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Calciomercato, le news di oggi

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Tare: "Mi sento un po' in colpa, ma grande onore lavorare al Milan"

 "Mi sento un po' in colpa perché, all'ultima giornata, non ce l'abbiamo fatta a portare il Milan in Champions però una cosa rimane: il Milan è più grande di tutti quanti. E anche se è stato per un anno, per me è stato un grande onore lavorare per questo club e sarete nel mio cuore ovunque sarò": sono le prime parole dopo l'esperienza come ds del Milan di Igli Tare, ospite ad un evento del Milan Club Old Clan. 

Venezia, Stroppa ha rinnovato fino al 2029

Giovanni Stroppa sarà ancora l'allenatore del Venezia: accordo raggiunto per il rinnovo di contratto fino al 2029

Atalanta, esonerato Palladino

"Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore", questo il comunicato che ha ufficializzato l'addio dell'allenatore italiano al club nerazzurro. Ora la Dea si prepara ad accogliere Maurizio Sarri

Calciomercato: Altre Notizie

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Juve al lavoro per Sorloth. Si tratta con l'Atletico Madrid per cercare di abbassare le alte...

Liberali piace a tanti in A: clausola di 6 milioni

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Il giocatore classe 2007 ha una clausola rescissoria da 6 milioni di euro. Dopo l'esperienza in B...

Roma, nuovi contatti per Kerim Alajbegovic

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Nuovi contatti tra la società giallorossa e il Bayer Leverkusen per il classe 2007, che ha dato...

Inter, Solet più vicino: l'Udinese chiede 25 mln

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Inter e Udinese si sono incontrate, nella giornata di martedì 9 giugno, nella sede del club...

Accordo Juve-Dibu. Ora si tratta con l'Aston Villa

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Il Dibu Martinez si avvicina sempre di più alla Juventus. L'argentino ha praticamente trovato un...
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