Qui tutta la giornata live di mercoledì 10 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero. Calciomercato l'Originale on tour tutte le sere in diretta alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
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Calciomercato, le news di oggi
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Tare: "Mi sento un po' in colpa, ma grande onore lavorare al Milan"
"Mi sento un po' in colpa perché, all'ultima giornata, non ce l'abbiamo fatta a portare il Milan in Champions però una cosa rimane: il Milan è più grande di tutti quanti. E anche se è stato per un anno, per me è stato un grande onore lavorare per questo club e sarete nel mio cuore ovunque sarò": sono le prime parole dopo l'esperienza come ds del Milan di Igli Tare, ospite ad un evento del Milan Club Old Clan.
Venezia, Stroppa ha rinnovato fino al 2029
Giovanni Stroppa sarà ancora l'allenatore del Venezia: accordo raggiunto per il rinnovo di contratto fino al 2029
Atalanta, esonerato Palladino
"Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore", questo il comunicato che ha ufficializzato l'addio dell'allenatore italiano al club nerazzurro. Ora la Dea si prepara ad accogliere Maurizio Sarri