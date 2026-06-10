"Mi sento un po' in colpa perché, all'ultima giornata, non ce l'abbiamo fatta a portare il Milan in Champions però una cosa rimane: il Milan è più grande di tutti quanti. E anche se è stato per un anno, per me è stato un grande onore lavorare per questo club e sarete nel mio cuore ovunque sarò": sono le prime parole dopo l'esperienza come ds del Milan di Igli Tare, ospite ad un evento del Milan Club Old Clan.