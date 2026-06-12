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Frattesi, il Nottingham Forest si prepara a offrire 25 milioni più bonus all'Inter

Calciomercato

L'allenatore del Nottingham Forest vuole Davide Frattesi e per questo il club inglese sta preparando un'offerta da 25 milioni di euro più bonus per il centrocampista italiano. L'Inter però lo valuta 30 milioni

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L'Inter è molto attiva sul mercato in queste prime settimane di giugno e si sta muovendo su più fronti, sia in entrata che in uscita. Tra chi potrebbe partire c'è Frattesi, che i nerazzurri valutano 30 milioni di euro. Sulle sue tracce c'è il Nottingham Forest, che sta preparando un'offerta da 25 milioni più bonus. Il centrocampista italiano piace molto all'allenatore del club inglese, Vitor Pereira, che lo ha individuato come il rinforzo giusto per la sua squadra.

I numeri di Frattesi

Nel corso dell'ultima stagione, Frattesi ha collezionato 33 presenze e 3 assist tra tutte le competizioni, ma con appena 1133 minuti in campo. Il centrocampista italiano è stato utilizzato da Chivu principalmente dalla panchina, e per questo potrebbe essere ceduto nel corso di questa sessione di calciomercato estivo.

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