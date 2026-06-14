Yaya Touré è pronto a iniziare la sua seconda vita nel mondo del calcio, quella da allenatore. Lo Slovan Bratislava, infatti, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'ivoriano, che allenerà gli slovacchi fino al 2029. "Amo le sfide e sono incredibilmente contento di allenare un grande club con una storia ricca - ha detto l'ex centrocampista -, un bello stado e alte ambizioni. Voglio giocare un calcio dominante, vincere partite e controllare le partite per far divertire i nostri tifosi"