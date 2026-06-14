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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

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Qui tutta la giornata live di domenica 14 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero

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Calciomercato, le news di oggi

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Genoa, ufficiale Marcelo Vaz

Marcelo Vaz è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. Il comunicato: "Il Genoa CFC è lieto di comunicare il trasferimento definitivo a partire dalla prossima stagione sportiva del calciatore Marcelo Vaz dalla Varesina Calcio. Il giocatore, classe 2007 originario della Guinea Bissau, sarà a disposizione del club a partire dal 1 luglio 2026"

Modena, Galloppa è il nuovo allenatore

Dopo una prima esperienza in gialloblù da giocatore, Il Modena ha deciso di affidare a Daniele Galloppa la guida della Prima squadra nella prossima stagione. Per lui contratto biennale, con opzione di rinnovo per una terza stagione al raggiungimento di determinati obiettivi.

Cremonese, confermato Giampaolo

La Cremonese ha confermato Marco Giampaolo come allenatore anche per la prossima stagione. Ecco il comunicato: "U.S. Cremonese è lieta di comunicare che mister Marco Giampaolo sarà l’allenatore dei grigiorossi anche nella stagione sportiva 2026/2027"

Psg, Ferran Torres è l'obiettivo se parte Barcola

Il Paris Saint-Germain ha messo gli occhi su Ferran Torres, attaccante del Barcellona: lo spagnolo potrebbe trasferirsi a Parigi nel caso in cui Bradley Barcola lasciasse i Campioni d'Europa in carica

Psg, Ferran Torres è l'obiettivo se parte Barcola

Psg, Ferran Torres è l'obiettivo se parte Barcola

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Andre Silva ricomincia dal Porto

Dopo 9 anni, Andre Silva è di nuovo un giocatore del Porto. L'ex Milan si è trasferito a parametro zero e ha firmato un contratto valido fino al termine della stagione 2026/2027, con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Inoltre, presente una clausola rescissoria di 30 milioni di euro.

Ufficiale: Yaya Tourè nuovo allenatore dello Slovan Bratislava

Yaya Touré è pronto a iniziare la sua seconda vita nel mondo del calcio, quella da allenatore. Lo Slovan Bratislava, infatti, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'ivoriano, che allenerà gli slovacchi fino al 2029. "Amo le sfide e sono incredibilmente contento di allenare un grande club con una storia ricca - ha detto l'ex centrocampista -, un bello stado e alte ambizioni. Voglio giocare un calcio dominante, vincere partite e controllare le partite per far divertire i nostri tifosi"

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A pochi giorni dall'esordio dell'Austria ai Mondiali, la Nazionale ha annunciato il rinnovo di...

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Calciomercato: le news di sabato 13 giugno

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