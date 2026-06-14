Qui tutta la giornata live di domenica 14 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Milan, niente Rangnick: ufficiale il rinnovo con l'Austria
- Juve, l'arrivo di Carnevali non cambia il futuro di Vlahovic
- Inter, offerta del Nottingham per Frattesi
- Gila non rinnova con la Lazio: contatti col Napoli
- Genoa, fatta per Baldanzi. Operazione da 9,5 milioni
- Fiorentina, piacciono Ruggeri e Norton-Cuffy
- Da Galloppa a Calabro: le ufficialità sulle panchine della B
- Tabellone mercato della Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a giugno
- Il podcast di Di Marzio
Genoa, ufficiale Marcelo Vaz
Marcelo Vaz è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. Il comunicato: "Il Genoa CFC è lieto di comunicare il trasferimento definitivo a partire dalla prossima stagione sportiva del calciatore Marcelo Vaz dalla Varesina Calcio. Il giocatore, classe 2007 originario della Guinea Bissau, sarà a disposizione del club a partire dal 1 luglio 2026"
Modena, Galloppa è il nuovo allenatore
Dopo una prima esperienza in gialloblù da giocatore, Il Modena ha deciso di affidare a Daniele Galloppa la guida della Prima squadra nella prossima stagione. Per lui contratto biennale, con opzione di rinnovo per una terza stagione al raggiungimento di determinati obiettivi.
Cremonese, confermato Giampaolo
La Cremonese ha confermato Marco Giampaolo come allenatore anche per la prossima stagione. Ecco il comunicato: "U.S. Cremonese è lieta di comunicare che mister Marco Giampaolo sarà l’allenatore dei grigiorossi anche nella stagione sportiva 2026/2027"
Psg, Ferran Torres è l'obiettivo se parte Barcola
Il Paris Saint-Germain ha messo gli occhi su Ferran Torres, attaccante del Barcellona: lo spagnolo potrebbe trasferirsi a Parigi nel caso in cui Bradley Barcola lasciasse i Campioni d'Europa in carica
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Andre Silva ricomincia dal Porto
Dopo 9 anni, Andre Silva è di nuovo un giocatore del Porto. L'ex Milan si è trasferito a parametro zero e ha firmato un contratto valido fino al termine della stagione 2026/2027, con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Inoltre, presente una clausola rescissoria di 30 milioni di euro.
Ufficiale: Yaya Tourè nuovo allenatore dello Slovan Bratislava
Yaya Touré è pronto a iniziare la sua seconda vita nel mondo del calcio, quella da allenatore. Lo Slovan Bratislava, infatti, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'ivoriano, che allenerà gli slovacchi fino al 2029. "Amo le sfide e sono incredibilmente contento di allenare un grande club con una storia ricca - ha detto l'ex centrocampista -, un bello stado e alte ambizioni. Voglio giocare un calcio dominante, vincere partite e controllare le partite per far divertire i nostri tifosi"