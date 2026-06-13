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Mancini saluta l'Al Sadd, è il principale candidato per la panchina dell'Italia

Calciomercato

Dopo soltanto 7 mesi dal suo arrivo, Roberto Mancini saluta l'Al-Sadd. L'allenatore italiano non è più il tecnico della squadra qatariota, come comunicato in una nota ufficiale del club: "Un periodo breve ma prezioso, con tanti ricordi". Il suo nome è il principale candidato per la panchina dell'Italia

MONDIALI 2026, QATAR-SVIZZERA, LIVE

Dal 13 novembre 2025 al 13 giugno 2026: dopo appena 7 mesi, 25 partite e la vittoria del campionato qatariota, Roberto Mancini saluta l'Al-Sadd. Ad annunciare l'addio è stato il club di Doha, con il seguente comunicato: "Un periodo breve ma prezioso, con tanti ricordi. Grazie Mancini, speriamo che la nostra storia continui un giorno. Ti auguriamo tutto il meglio per la tua prossima avventura, ci vediamo presto. Ciao ciao". Ora il suo futuro può essere di nuovo in Italia, visto che è il principale candidato per la panchina Nazionale.

Il messaggio di Mancini: "Resterete nel mio cuore"

L'ex ct dell'Italia ha salutato i tifosi dell'Al-Sadd con un video pubblicato sui social dal club qatariota: "Ciao a tutti. Questo video è per ringraziare tutti i tifosi dell'Al-Sadd per il supporto che ci hanno dato e che ci ha permesso di vincere il campionato. Grazie al club per avermi aiutato a integrarmi qui ma anche a tutti i membri del club. Grazie a questi giocatori fantastici, dentro e fuori dal campo, che hanno dato tutto per questa maglia. Buona fortuna al Qatar che oggi inizia il suo percorso ai Mondiali. Grazie a tutti, resterete sempre nel mio cuore"

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