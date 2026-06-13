Mancini saluta l'Al Sadd, è il principale candidato per la panchina dell'Italia

Dal 13 novembre 2025 al 13 giugno 2026: dopo appena 7 mesi, 25 partite e la vittoria del campionato qatariota, Roberto Mancini saluta l'Al-Sadd . Ad annunciare l'addio è stato il club di Doha, con il seguente comunicato: "Un periodo breve ma prezioso, con tanti ricordi. Grazie Mancini, speriamo che la nostra storia continui un giorno. Ti auguriamo tutto il meglio per la tua prossima avventura , ci vediamo presto. Ciao ciao". Ora il suo futuro può essere di nuovo in Italia, visto che è il principale candidato per la panchina Nazionale .

Il messaggio di Mancini: "Resterete nel mio cuore"

L'ex ct dell'Italia ha salutato i tifosi dell'Al-Sadd con un video pubblicato sui social dal club qatariota: "Ciao a tutti. Questo video è per ringraziare tutti i tifosi dell'Al-Sadd per il supporto che ci hanno dato e che ci ha permesso di vincere il campionato. Grazie al club per avermi aiutato a integrarmi qui ma anche a tutti i membri del club. Grazie a questi giocatori fantastici, dentro e fuori dal campo, che hanno dato tutto per questa maglia. Buona fortuna al Qatar che oggi inizia il suo percorso ai Mondiali. Grazie a tutti, resterete sempre nel mio cuore"