Inizia Qatar-Svizzera!
Primo possesso palla per la Svizzera
In campo Qatar e Svizzera che fanno il loro esordio ai Mondiali 2026 nella seconda partita del Gruppo B, dopo il pareggio tra Canada e Bosnia. Gli elvetici partono favoriti per il primo posto nel girone, mentre la squadra di Lopetegui va a caccia dei primi punti della propria storia nella competizione. Qui la cronaca del match
1' - La Svizzera parte fortissimo: subito avanti con una verticalizzazione con la difesa del Qatar molto alta. Embolo va al tiro che viene deviato
Primo possesso palla per la Svizzera
È il momento degli inni e del nuovo show. Come abbiamo già visto nei primi match, entrano in campo tutti i giocatori delle due squadre, compresi quelli destinati alla panchina. Le bandiere delle due squadre coprono le due metà campo e, durante gli inni, i gruppi si dispongono intorno al cerchio di centrocampo. L'idea, come rivelato da Gianni Infantino, è di Alessandro Del Piero
Anche oggi è previsto il cooling break sia nel primo tempo che nella seconda frazione di gioco: vista la temperatura, oggi sarà davvero utile per entrambe le squadre
Squadre nel tunnel, pronte a entrare in campo! Intanto, sul terreno di gioco si sta allestendo tutto per la cerimonia pre-partita!
L'arbitro è Said Martinez dell’Honduras, che ha mostrato 209 cartellini gialli in 49 partite, oltre a 5 rossi diretti e 5 espulsioni per doppia ammonizione.
Il Qatar arriva al Mondiale dopo aver conquistato per la prima volta la qualificazione attraverso le eliminatorie, quattro anni dopo l'esordio da Paese ospitante. Dopo il primo posto nel secondo turno asiatico con 16 punti, i Granata hanno incontrato maggiori difficoltà nella fase successiva, chiusa alle spalle di Iran, Uzbekistan ed Emirati Arabi Uniti. La svolta è arrivata con Julen Lopetegui: nel turno decisivo, il successo per 2-1 contro gli Emirati Arabi Uniti ha completato una qualificazione costruita con pazienza. Forte anche dei due titoli asiatici vinti dal 2019, il Qatar punta ora a conquistare i primi punti della sua storia ai Mondiali. Due giocatori da seguire? Afif e Gaber
Lopetegui, ct del Qatar, ha parlato così in conferenza stampa: "Ora non vogliamo fermarci. Sappiamo che tipo di avversari ci attendono. Sappiamo di essere ai Mondiali, ma vogliamo inseguire il nostro sogno. Allo stesso modo, pensiamo che qui nessuno ci faccia regali. Ora vogliamo essere il più competitivi possibile, a partire dalla prima partita"
La Svizzera arriva al Mondiale forte di un percorso di qualificazione solido e senza sconfitte. La nazionale di Murat Yakin ha chiuso al primo posto il girone con Kosovo, Svezia e Slovenia, conquistando quattro vittorie e due pareggi, con 14 gol segnati e appena due subiti. Decisivo il successo per 4-1 contro la Svezia a Stoccolma, prima della qualificazione aritmetica ottenuta nell'ultima giornata contro il Kosovo. Per gli elvetici sarà la sesta partecipazione consecutiva e la tredicesima nella storia. Ci sono tante conoscenze che giocano, o hanno giocato, in Serie A come Akanji, Jashari, Ndoye e Freluer. Due nomi da seguire con particolare attenzione? Manzambi e Amdounie
Xhaka ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match: "Dobbiamo essere pronti dopo tre settimane passate a prepararci. Non importa tutto quello che è successo finora, né le cose positive, né quelle negative. Da oggi tutto si azzera e non ci possono essere scuse. Ho la sensazione che siamo pronti sia fisicamente che mentalmente. Abbiamo parlato abbastanza, ora andiamo sul campo e mostriamo al mondo cosa siamo in grado di fare"
Inizia il riscaldamento delle due squadre: tra 40 minuti il fischio d'inizio di Qatar-Svizzera!
Non solo Qatar-Svizzera: è il giorno dell'esordio del Brasile contro il Marocco in una delle partite più interessanti della prima giornata del Mondiale che si gioca alla mezzanotte italiana. Nella notte fra il 13 e il 14 giugno alle 3 si gioca invece Haiti-Scozia, altro match del girone C di Brasile e Marocco. Ecco le probabili formazioni
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Qui sotto trovi la cronaca del match inaugurale del Canada che ha pareggiato 1-1 contro la Bosnia, la squadra che ha eliminato l'Italia ai playoff
Svizzera e Qatar fanno il loro esordio ufficiale nel Mondiale nordamericano, nella seconda partita del girone B dopo il pareggio tra Canada e Bosnia. I qatarioti, guidati da Lopetegui, cercano riscatto dopo il deludente torneo casalingo di quattro anni fa. La Svizzera arriva invece forte di una qualificazione senza sconfitte e di una solidità costruita da Murat Yakin
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QATAR (4-3-3): Abunada; Aloui, Khoukhi, Pedro Miguel, Homam Ahmed; Issa Laye, Jassem Gaber, Madibo; Edmilson Junior, Afif, Abdurisag. Ct. Lopetegui
SVIZZERA (3-4-3): Kobel; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Zakaria, Freuler, Xhaka; Ndoye, Embolo, Vargas. Ct. Yakin
La terza giornata dei Mondiali 2026 si apre con la Svizzera che sfida il Qatar. In questo liveblog tutti gli aggiornamenti e la cronaca del match!
La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripeschiamo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di... quando Van Persie segnò un gol che sembrava "unico" e invece l'aveva già fatto uguale Aldo di "Aldo, Giovanni e Giacomo"
Almoez Ali, del Qatar, è il giocatore che ha segnato più gol (12) nelle qualificazioni AFC, mentre il compagno di squadra, Akram Afif, è quello che ha fornito più assist (11, dei quali sei su sviluppi di palla inattiva). In generale, soltanto Mehdi Taremi, dell'Iran, ha preso parte a più marcature (17) rispetto ad Afif (15 - quattro gol e 11 passaggi vincenti).
Breel Embolo, miglior marcatore della Svizzera nelle qualificazioni con quattro gol, è uno dei cinque giocatori ad avere segnato più di un gol sia ai Mondiali 2022 che agli Europei 2024, assieme a Harry Kane, Kai Havertz, Niclas Füllkrug e Cody Gakpo.
La Svizzera ha chiuso al primo posto il proprio girone ai Mondiali soltanto una volta in precedenza: nel 2006, quando è diventata l'unica squadra a non subire alcun gol in un'intera edizione (quattro partite e nessuna rete incassata). Gli elvetici sono rimasti imbattuti nelle ultime sei gare di esordio (3 vittorie, 3 pareggi) della Coppa del Mondo: l'ultima sconfitta risale al 1966, contro la Germania Ovest (0-5).
La Svizzera è una delle due sole Nazionali europee, assieme alla Francia, ad avere raggiunto la fase a eliminazione diretta in ciascuno degli ultimi sei grandi tornei internazionali (Mondiali + Europei).
L'ultima volta in cui la Svizzera ha raggiunto i quarti di finale dei Mondiali è stata nel 1954, quando era il paese ospitante; da allora, gli elvetici non hanno mai superato il secondo turno.
La Svizzera prenderà parte ai Mondiali per la 13^ volta, dopo avere vinto il proprio girone di qualificazione davanti al Kosovo: sarà la sesta edizione di fila, che per la Nazionale elvetica rappresenta anche la striscia più lunga di partecipazioni nel torneo.
L'unico precedente del Qatar al San Francisco Bay Area Stadium risale alla CONCACAF Gold Cup 2023, quando ha battuto il Messico per 1-0 nella fase a gironi.
Il 41% (15 su 37) delle reti del Qatar nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 è arrivato su sviluppi di palla inattiva: si tratta della percentuale più alta tra tutte le squadre della zona AFC. Inoltre, la media di 3.61 gol registrata nelle sfide giocate dai qatarioti è la più alta rispetto a quella di tutte le altre Nazionali che hanno disputato almeno 10 match nelle qualificazioni asiatiche
Il Qatar ha chiuso all'ultimo posto il proprio girone ai Mondiali 2022, perdendo tutte le tre partite disputate, in cui ha subito sette gol, realizzandone soltanto uno
Questo sarà il secondo Mondiale per il Qatar - ma il primo in cui ha dovuto superare le qualificazioni - dopo avere preso parte all'edizione 2022 in qualità di paese ospitante. Per partecipare al torneo del 2026, la Nazionale qatariota ha superato un quarto turno di qualificazione, pareggiando 0-0 contro l'Oman e battendo gli Emirati Arabi Uniti per 2-1.
Prima sfida in assoluto tra Qatar e Svizzera ai Mondiali. L'unico precedente tra le due Nazionali risale a un'amichevole del novembre 2018, a Lugano, vinta dai qatarioti per 1-0, grazie a un gol di Akram Afif