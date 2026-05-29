La Svizzera arriva al Mondiale forte di un percorso di qualificazione solido e senza sconfitte. La nazionale di Murat Yakin ha chiuso al primo posto il girone con Kosovo, Svezia e Slovenia, conquistando quattro vittorie e due pareggi, con 14 gol segnati e appena due subiti. Decisivo il successo per 4-1 contro la Svezia a Stoccolma, prima della qualificazione aritmetica ottenuta nell'ultima giornata contro il Kosovo. Per gli elvetici sarà la sesta partecipazione consecutiva e la tredicesima nella storia. Ci sono tante conoscenze che giocano, o hanno giocato, in Serie A come Akanji, Jashari, Ndoye e Freluer. Due nomi da seguire con particolare attenzione? Manzambi e Amdounie