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Amorim la prima pietra: si compone il tridente al comando del Milan

Peppe Di Stefano

©Getty

Dopo tre settimane di incontri, analisi, proposte (e rifiuti), il fondatore di RedBird ha deciso di affidare la panchina all’allenatore portoghese. Scopriamo la strategia alla base del suo progetto, che tanto sta facendo discutere. Dal rapporto con Ibrahimovic ai nuovi passi che ora verranno fatti: la rivoluzione del Milan è cominciata

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