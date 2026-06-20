Le due squadre hanno trovato l'accordo per la cessione a titolo definitivo di Beltran in Argentina. Si attende solo l'ok giocatore. Proprio dal River era iniziata la sua carriera nel calcio
Lucas Beltran torna a casa. Dopo due stagioni alla Fiorentina e l'ultima annata trascorsa in prestito al Valencia, l'argentino è pronto al suo ritorno nel River Plate, proprio la squadra con cui aveva fatto il suo esordio nel mondo del calcio. Fiorentina e River hanno trovato l'accordo per la cessione a titolo definitivo: si attende solo l'ok giocatore.
Due anni e sedici gol
Beltran aveva raggiunto l'Italia e Firenze nell'estate del 2023 proprio dal River Plate per 19,7 milioni di euro (dati Transfermarkt). Dieci gol alla sua prima stagione viola, sei nella seconda e due Conference League sfiorate. Nel 2025/26 aveva giocato al Valencia in prestito (tre gol in trenta presenze).