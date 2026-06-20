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Fiorentina, Beltran torna al River Plate: c'è l'accordo. Le news di calciomercato

Calciomercato

Le due squadre hanno trovato l'accordo per la cessione a titolo definitivo di Beltran in Argentina. Si attende solo l'ok giocatore. Proprio dal River era iniziata la sua carriera nel calcio

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Lucas Beltran torna a casa. Dopo due stagioni alla Fiorentina e l'ultima annata trascorsa in prestito al Valencia, l'argentino è pronto al suo ritorno nel River Plate, proprio la squadra con cui aveva fatto il suo esordio nel mondo del calcio. Fiorentina e River hanno trovato l'accordo per la cessione a titolo definitivo: si attende solo l'ok giocatore.

Due anni e sedici gol

Beltran aveva raggiunto l'Italia e Firenze nell'estate del 2023 proprio dal River Plate per 19,7 milioni di euro (dati Transfermarkt). Dieci gol alla sua prima stagione viola, sei nella seconda e due Conference League sfiorate. Nel 2025/26 aveva giocato al Valencia in prestito (tre gol in trenta presenze).

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