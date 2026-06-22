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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

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Qui tutta la giornata live di lunedì 22 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO - ELEZIONI FIGC: LE NEWS LIVE

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Calciomercato, le news di oggi

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Roma, Mancini: "Del rinnovo stiamo ancora parlando"

Presente a Montopoli in Val D’Arno (Pisa) per il memorial 'Mattia Giani', il difensore ha parlato a Sky: "Rinnovi? Ne abbiamo parlato con la Roma e ne stiamo ancora parlando, sto aspettando delle risposte e vediamo cosa succede"

Roma, le possibili plusvalenze entro il 30 giugno

Da qui al 30 giugno la Roma dovrà fare delle plusvalenze per chiudere il settlement agreement con la Uefa. Il punto sulle possibili uscite giallorosse

Zaniolo-Udinese, incontro in programma per discutere del contratto: c'è fiducia

Dopo il riscatto dal Galatasaray, l'Udinese ha in programma un incontro con Zaniolo per parlare del suo contratto, come promesso al momento del suo arrivo a Udine la scorsa estate

Nico Paz, attesi nuovi contatti Como-Real Madrid

Il Como avrà un nuovo incontro con il Real Madrid per discutere del futuro di Nico Paz. La squadra italiana punta sulla volontà del giocatore e spera di trovare un accordo, mentre gli spagnoli vorrebbero esercitare il diritto di recompra per poi rivenderlo

Napoli-Gila, accordo per 5 anni di contratto. Lucca contropartita per sbloccare l'affare

Il Napoli ha messo gli occhi su Mario Gila per rinforzare la difesa. Con il giocatore c'è già un'intesa per un contratto di 5 anni, manca però l'accordo con la Lazio. Il prezzo del cartellino - di circa 30 milioni la valutazione che fa Lotito - potrebbe essere abbassato con l'inserimento di una contropartita come Lorenzo Lucca, in uscita dal Napoli e con la Lazio che cerca un attaccante. Nel VIDEO gli ultimi aggiornamenti

Fiorentina, Beltran torna al River Plate: c'è l'accordo

Fiorentina e River Plate hanno trovato l'accordo per la cessione a titolo definitivo di Beltran in Argentina. Si attende solo l'ok giocatore. Proprio dal River era iniziata la sua carriera nel calcio

Tottenham, per Tonali avviati contatti con il Newcastle

Avviati i primi contatti ufficiali per portare il centrocampista azzurro nel club londinese allenato da Roberto De Zerbi. Ora quindi inizia la trattativa per Sandro Tonali, per cui il Tottenham ha avanzato una prima offerta da circa 75 milioni di sterline (circa 86 milioni di euro). Il Newcastle l’ha acquistato nel 2023 per 60 milioni di euro dal Milan e lo valuta ora 85 milioni di sterline (98 mln di euro). Ora sarà da capire se anche altri club interessati a Tonali, come il Manchester City, si muoveranno per provare a superare la concorrenza del Tottenham

Ronaldinho in Serie C! a 46 anni firmerà con il Ravenna

Ronaldinho ha deciso di tornare in campo e giocherà... in Serie C! Il fenomeno brasiliano a 46 anni verrà tesserato dal Ravenna di Ignazio Cipriani, per poi essere presentato il prossimo 23 giugno a Miami in un evento in grande stile

Ufficiale, Nunziante all'Udinese: i dettagli

L'Arezzo ha ufficializzato l'acquisto di Alessandro Nunziante dall'Udinese. Il portiere classe 2007 arriva in prestito fino al 30 giugno 2027

Verona-Venezia, incontro in programma per parlare di calciomercato

Verona e Venezia si incontreranno oggi per discutere della situazione di diversi giocatori in ballo proprio tra gialloblù e arancioneroverdi. In particolare, il difensore Seid Korac potrebbe lasciare la squadra di Stroppa proprio per trasferirsi al Verona, mentre dall'altra parte i nomi di Gift Orban, Lorenzo MontipòDomagoj BradarićArmel Bella-Kotchap sono in ballo in chiave Venezia. Il tavolo delle discussioni è aperto, perciò l'incontro di domani servirà per capire meglio le situazioni dei giocatori di entrambi i club

Allegri-Napoli, settimana decisiva

La prossima settimana può essere decisiva per il futuro di Massimiliano Allegri. Tra lunedì e martedì l'allenatore attende la documentazione necessaria per completare la risoluzione del contratto con il Milan. Una volta definita la separazione dal Milan, Allegri sarà libero di firmare con il Napoli. L'accordo con il club azzurro è già stato raggiunto nei giorni scorsi sulla base di un contratto triennale: dopo il via libera definitivo, il Napoli potrà procedere con l'ufficialità

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