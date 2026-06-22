Qui tutta la giornata live di lunedì 22 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Milan, l'organigramma scelto da Cardinale
- Inter, in chiusura la trattativa per Palestra
- Napoli-Gila, c'è l'accordo. E alla Lazio piace Lucca
- Tottenham, primi contatti ufficiali con il Newcastle per Sandro Tonali
- Sampdoria, spunta Corradi per la panchina
- Tabellone mercato della Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Serie B, l'elenco degli allenatori squadra per squadra
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a giugno
- Il podcast di Di Marzio
Roma, Mancini: "Del rinnovo stiamo ancora parlando"
Presente a Montopoli in Val D’Arno (Pisa) per il memorial 'Mattia Giani', il difensore ha parlato a Sky: "Rinnovi? Ne abbiamo parlato con la Roma e ne stiamo ancora parlando, sto aspettando delle risposte e vediamo cosa succede"
Roma, le possibili plusvalenze entro il 30 giugno
Da qui al 30 giugno la Roma dovrà fare delle plusvalenze per chiudere il settlement agreement con la Uefa. Il punto sulle possibili uscite giallorosse
Zaniolo-Udinese, incontro in programma per discutere del contratto: c'è fiducia
Dopo il riscatto dal Galatasaray, l'Udinese ha in programma un incontro con Zaniolo per parlare del suo contratto, come promesso al momento del suo arrivo a Udine la scorsa estate
Nico Paz, attesi nuovi contatti Como-Real Madrid
Il Como avrà un nuovo incontro con il Real Madrid per discutere del futuro di Nico Paz. La squadra italiana punta sulla volontà del giocatore e spera di trovare un accordo, mentre gli spagnoli vorrebbero esercitare il diritto di recompra per poi rivenderlo
Napoli-Gila, accordo per 5 anni di contratto. Lucca contropartita per sbloccare l'affare
Il Napoli ha messo gli occhi su Mario Gila per rinforzare la difesa. Con il giocatore c'è già un'intesa per un contratto di 5 anni, manca però l'accordo con la Lazio. Il prezzo del cartellino - di circa 30 milioni la valutazione che fa Lotito - potrebbe essere abbassato con l'inserimento di una contropartita come Lorenzo Lucca, in uscita dal Napoli e con la Lazio che cerca un attaccante. Nel VIDEO gli ultimi aggiornamenti
Fiorentina, Beltran torna al River Plate: c'è l'accordo
Fiorentina e River Plate hanno trovato l'accordo per la cessione a titolo definitivo di Beltran in Argentina. Si attende solo l'ok giocatore. Proprio dal River era iniziata la sua carriera nel calcio
Tottenham, per Tonali avviati contatti con il Newcastle
Avviati i primi contatti ufficiali per portare il centrocampista azzurro nel club londinese allenato da Roberto De Zerbi. Ora quindi inizia la trattativa per Sandro Tonali, per cui il Tottenham ha avanzato una prima offerta da circa 75 milioni di sterline (circa 86 milioni di euro). Il Newcastle l’ha acquistato nel 2023 per 60 milioni di euro dal Milan e lo valuta ora 85 milioni di sterline (98 mln di euro). Ora sarà da capire se anche altri club interessati a Tonali, come il Manchester City, si muoveranno per provare a superare la concorrenza del Tottenham
Ronaldinho in Serie C! a 46 anni firmerà con il Ravenna
Ronaldinho ha deciso di tornare in campo e giocherà... in Serie C! Il fenomeno brasiliano a 46 anni verrà tesserato dal Ravenna di Ignazio Cipriani, per poi essere presentato il prossimo 23 giugno a Miami in un evento in grande stile
Ufficiale, Nunziante all'Udinese: i dettagli
L'Arezzo ha ufficializzato l'acquisto di Alessandro Nunziante dall'Udinese. Il portiere classe 2007 arriva in prestito fino al 30 giugno 2027
Verona-Venezia, incontro in programma per parlare di calciomercato
Verona e Venezia si incontreranno oggi per discutere della situazione di diversi giocatori in ballo proprio tra gialloblù e arancioneroverdi. In particolare, il difensore Seid Korac potrebbe lasciare la squadra di Stroppa proprio per trasferirsi al Verona, mentre dall'altra parte i nomi di Gift Orban, Lorenzo Montipò, Domagoj Bradarić e Armel Bella-Kotchap sono in ballo in chiave Venezia. Il tavolo delle discussioni è aperto, perciò l'incontro di domani servirà per capire meglio le situazioni dei giocatori di entrambi i club
Allegri-Napoli, settimana decisiva
La prossima settimana può essere decisiva per il futuro di Massimiliano Allegri. Tra lunedì e martedì l'allenatore attende la documentazione necessaria per completare la risoluzione del contratto con il Milan. Una volta definita la separazione dal Milan, Allegri sarà libero di firmare con il Napoli. L'accordo con il club azzurro è già stato raggiunto nei giorni scorsi sulla base di un contratto triennale: dopo il via libera definitivo, il Napoli potrà procedere con l'ufficialità