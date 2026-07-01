Il Como si conferma una delle squadre più attive sul mercato. Dopo aver trattenuto NIco Paz in Italia, il club sta per ufficializzare anche l'arrivo di Milla dal Getafe. Operazione da 6 milioni di euro, intanto continua il pressing per Liberali
Luis Milla sarà un nuovo giocatore del Como. Vero e proprio blitz nelle ultime 24 ore del club lombardo che si è assicurato il centrocampista in arrivo dal Getafe. Operazione da 6 milioni di euro, con Milla che ha già svolto le visite mediche e firmato il contratto. Si attende ora solo l'ufficialità
Chi è Luis Milla
Centrocampista classe 1994, arriva dal Getafe dopo un'ultima stagione in Liga con a referto 1 gol e 10 assist (contribuendo a più di un terzo delle reti segnate dalla squadra in campionato). Con gli spagnoli ha conquistato la qualificazione alla prossima Conference League ma ora per lui ad attenderlo c'è la Serie A (e la Champions da giocare con il Como di Fabregas).
Como scatenato: dopo Paz, in vantaggio su Liberali
Non solo Milla, il Como rimane attivo su più fronti in queste prime settimane di calciomercato. Dopo aver trattenuto Nico Paz in Italia, il club sta lavorando per provare a portare in biancoblù Mattia Liberali, che ha una clausola da 6 milioni di euro e sul quale c'è anche il Milan che ha diritto al 50% sulla rivendita. La squadra di Fabregas, però, al momento è in vantaggio.