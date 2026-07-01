Il Como si conferma una delle squadre più attive sul mercato. Dopo aver trattenuto NIco Paz in Italia, il club sta per ufficializzare anche l'arrivo di Milla dal Getafe. Operazione da 6 milioni di euro, intanto continua il pressing per Liberali CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Luis Milla sarà un nuovo giocatore del Como. Vero e proprio blitz nelle ultime 24 ore del club lombardo che si è assicurato il centrocampista in arrivo dal Getafe. Operazione da 6 milioni di euro, con Milla che ha già svolto le visite mediche e firmato il contratto. Si attende ora solo l'ufficialità

Chi è Luis Milla Centrocampista classe 1994, arriva dal Getafe dopo un'ultima stagione in Liga con a referto 1 gol e 10 assist (contribuendo a più di un terzo delle reti segnate dalla squadra in campionato). Con gli spagnoli ha conquistato la qualificazione alla prossima Conference League ma ora per lui ad attenderlo c'è la Serie A (e la Champions da giocare con il Como di Fabregas).