Il club inglese ha annunciato il rinnovo del portiere Antonin Kinsky per cinque anni. Titolare con De Zerbi, dopo gli errori in Champions League che gli erano costati il posto con Tudor, ha ora la piena fiducia del club. "Toni è stato eccezionale - ha commentato De Zerbi - ed è stato una parte fondamentale di ciò che abbiamo raggiunto. Si è guadagnato questo nuovo contratto non solo con le sue prestazioni, ma anche con la sua professionalità e la sua voglia di migliorarsi"