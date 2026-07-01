Qui tutta la giornata live di mercoledì 1 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 21
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Como, Luis Milla ha firmato: visite mediche e chiusura dell’affare col Getafe
- Juventus-Ekhator: terminate le visite mediche, si attende la firma
- Milan, ufficiale l'arrivo di Gonçalo Ramos
- E per Liberali, è duello con il Como, che resta avanti:
- L'Inter saluta Sommer, Acerbi, Darmian e de Vrij
- Allegri ha risolto con il Milan e firmato col Napoli: atteso l'annuncio
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a fine giugno
- Il podcast di Di Marzio
Gubbio, arriva Cesari dal Prato
Dopo 34 presenze, con un gol, con la maglia del Prato in Serie D per il centrocampista offensivo Cesari c'è lo sbarco in Serie C con la maglia del Gubbio.
Como, Luis Milla ha firmato: visite mediche e chiusura dell’affare col Getafe
Tutto confermato: Luis Milla sarà un nuovo giocatore del Como. Il club lombardo ha chiuso l’operazione con il Getafe sulla base di circa 6 milioni di euro, definendo uno dei primi colpi in entrata per la prossima stagione. Nelle ultime 24 ore il giocatore è stato a Como per un blitz: visite mediche e firma del contratto sono stati completati in segreto, prima del ritorno immediato in Spagna. Ora si attende solo l’ufficialità del club.
Nuovo incontro tra l'entourage di Gila e il Napoli
Il Napoli continua a muoversi con decisione su Gila. A Milan c'è stato un nuovo incontro tra il direttore sportivo Manna e l’entourage del difensore, con l’obiettivo di mantenere una corsia preferenziale sull’operazione. Il club azzurro sta infatti insistendo per provare a chiudere l'operazione e prosegue il lavoro di dialogo anche con la Lazio cercando di superare l’eventuale concorrenza di altri club interessati al giocatore.
La Lazio continua a lavorare per Asp Jensen
Asp Jensen spinge per la Lazio. Il centrocampista ha infatti ribadito la sua preferenza per i biancocelesti, che restano la destinazione prioritaria nonostante l’interesse arrivato anche dalle squadre estere. Il giocatore è inoltre legato al club anche da rapporti indiretti, essendo amico di Provstgaard e assistito dallo stesso agente. La volontà del giocatore è chiara, con la Lazio che conta di chiudere la trattativa per il classe 2006
Bologna, avanti per Ugresic: c'è ottimismo
Il Bologna continua a muoversi sul mercato e avanza con decisione per Ognjen Ugresic, centrocampista classe 2006 del Partizan. Nella giornata di martedì 30 giugno ci sono stati nuovi contatti tra le parti e filtra ottimismo sulla trattativa
Vicario-Juventus, salgono le quotazioni
La Juventus continua a cercare un nuovo portiere e nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni di Vicario. Nel video tutte le novità sulla porta bianconera
Milan, continua il pressing per Liberali: il Como resta avanti
Il Milan continua il pressing per Mattia Liberali. Il talento del Catanzaro piace molto a Ruben Amorim, che lo vede come il giocatore perfetto per la trequarti. I rossoneri hanno diritto al 50% sulla rivendita del giocatore, che ha una clausola rescissoria da 6 milioni, e lo potrebbe quindi prendere a metà del prezzo. Nonostante questo, però, il Como resta in vantaggio. Nel video, tutte le novità
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De Vrij al Panathinaikos: contratto fino al 2027
Dopo tanti anni passati in Serie A tra Lazio e Inter, De Vrij ha salutato i nerazzurri e si è trasferito a parametro zero al Panathinaikos. Contratto fino al 30 giugno 2027
Catanzaro, dietrofront Turati: il nuovo allenatore sarà Gorgone
Decisione a sorpresa di Marco Turati che,dopo aver firmato con il Catanzaro nelle scorse settimane, ha cambiato idea e andrà allo Spezia. Al suo posto ilclub ha già trovato il suo nuovo allenatore: la panchina sarà affidata a Giorgio Gorgone. L'allenatore firmerà un contratto di due anni
Juventus, multa dalla Uefa per il Fair Play Finanziario e settlement agreement
La Uefa ha ufficializzato che la Juventus entra in regime di settlement agreement. I bianconeri dovranno pagare 20 milioni di euro, di cui 14 condizionati. Questo significa che una parte rilevante della sanzione potrà essere evitata nel caso in cui la Juventus rispetti gli obiettivi intermedi fissati dalla UEFA nel corso del periodo di settlement di tre anni. Inoltre i bianconeri saranno a restrizioni nella registrazione di nuovi giocatori nella Lista A per le competizioni europee. La Fiorentina, invece, dovrà pagare una multa di 6 milioni. Nel video anche le ultime novità sulla Roma
Manchester City, come potrebbe giocare con Maresca: la probabile formazione
Il City ha ufficializzato Enzo Maresca come nuovo allenatore: sarà lui a guidare i Citizens nel post Pep Guardiola. Ma come giocheranno? La probabile
Manchester City, come potrebbe giocare con Enzo MarescaVai al contenuto
Palermo, ufficiale l'arrivo di Nahuel Estevez
Il Palermo rinforza il centrocampo con Nahuel Estévez. Il centrocampista argentino, svincolato dopo quattro anni al Parma, ha firmato un contratto pluriennale con il club rosanero ed è pronto per la sua nuova avventura in Sicilia. Annuncio curioso sui canali ufficiali del Palermo, con una nota vocale che ha ripreso la telecronaca di un gol segnato proprio da Estévez in un Palermo-Parma del 2023. Poi il messaggio del giocatore: "Mi farò perdonare"
Kinsky rinnova con il Tottenham: il commento di De Zerbi
Il club inglese ha annunciato il rinnovo del portiere Antonin Kinsky per cinque anni. Titolare con De Zerbi, dopo gli errori in Champions League che gli erano costati il posto con Tudor, ha ora la piena fiducia del club. "Toni è stato eccezionale - ha commentato De Zerbi - ed è stato una parte fondamentale di ciò che abbiamo raggiunto. Si è guadagnato questo nuovo contratto non solo con le sue prestazioni, ma anche con la sua professionalità e la sua voglia di migliorarsi"
Il Tottenham dà ancora fiducia a Kinsky: rinnovo di cinque anni per il portiereVai al contenuto
Juan Jesus e non solo: tutti gli svincolati
Il Napoli ha annunciato l'addio di Juan Jesus, il Bologna di Lykogiannis: tutti gli svincolati
Juan Jesus lascia il Napoli dopo 5 stagioni: il comunicatoVai al contenuto
Ufficiale, Grimaldo all'Atletico Madrid
Il terzino sinistro, attualmente impegnato con la Spagna ai Mondiali, ha firmato con l'Atletico Madrid fino al 2030. Lascia il Bayer Leverkusen dopo 3 stagioni, in cui ha vinto una Bundesliga, una Coppa di Germania e una Supercoppa di Germania
Ufficiale il primo colpo dell'Atletico MadridVai al contenuto
Milan, Ramos è l'acquisto più costoso di sempre
Il primo acquisto del nuovo Milan di Amorim è Gonçalo Ramos. L'attaccante portoghese è l'operazione più costosa di sempre del Milan, considerando tutti i ruoli, e stacca di ben 32 milioni di euro il secondo attaccante più pagato nella storia del club rossonero. Nella lista delle punte centrali più costose del Milan sono presenti tanti calciatori che hanno fatto la storia, ma anche alcune meteore: ecco tutti i nomi (dati transfermarkt)
Milan, acquisti più costosi di sempre: Gonçalo Ramos batte tutti!Vai al contenuto
Milan, Gonçalo Ramos è ufficiale: contratto fino al 2031 per l'attaccante
Ufficiale il primo vero colpo di mercato del Milan: Gonçalo Ramos è un nuovo giocatore rossonero. L'attaccante arriva dal Psg a titolo definitivo per una cifra pari a 65 milioni più 5 di bonus
L'Inter saluta Acerbi, Sommer, De Vrij e Darmian
L'Inter ha ufficializzato gli addi dei quattro calciatori il cui contratto scade oggi, 30 giugno 2026. Il portiere svizzero lascia Milano dopo tre anni e quattro trofei conquistati. Acerbi saluta dopo quattro stagioni e sei trofei conquistati in nerazzurro. Ben sei le stagioni all'Inter di Darmian con la conquista di 9 trofei. Stessi trofei vinti da de Vrij che saluta dopo nove anni
L'Inter annuncia quattro addii: tutti gli altri big a cui scade il contratto il 30 giugno 2026Vai al contenuto
Juventus-Ekhator, visite mediche terminate: si attende la firma
Si avvicina il trasferimento di Ekhator alla Juventus per 18 milioni e di Puczka al Genoa per 5 milioni. L'attaccante classe 2006 ha già svolto le visite mediche a Torino e si attende la firma
Juventus-Ekhator, visite mediche terminate: si attende la firma
Si avvicina il trasferimento di Ekhator alla Juventus per 18 milioni e di Puczka al Genoa per 5 milioni. L'attaccante classe 2006 ha già svolto le visite mediche a Torino e si attende la firma