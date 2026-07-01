Inter-Mkhitaryan, rinnovo per un'altra stagione

Inter-Mkhitaryan, è rinnovo per un'altra stagione: firma fino al 2027. Le newsCalciomercato
L'Inter ed Henrik Mkhitaryan insieme ancora per un'altra annata: il club nerazzurro ha annunciato di aver prolungato il contratto del centrocampista armeno fino al 2027
Henrikh Mkhitaryan è pronto ad un'altra stagione nerazzurra. Come comunicato dall'Inter sui propri canali, l'armeno ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027. Il 38enne ex Roma, Manchester United e Borussia Dortmund era nel gruppo di giocatori che avrebbero salutato l'Inter il 30 giugno 2026. Oltre all'armeno, infatti, erano in scadenza anche Sommer, Acerbi, Darmian e De Vrij. Di questi, Mkhitaryan è l'unico ad aver deciso di rinnovare il proprio contratto con l'Inter, legandosi per un'altra annata ai nerazzurri.
La storia di Mkhitaryan all'Inter
L'armeno si trasferì all'Inter nell'estate del 2022, a parametro zero dalla Roma. In quattro stagioni nerazzurre, Mkhitaryan è riuscito a vincere due Scudetti e due Coppe Italia (comprese quelle della stagione appena conclusa), oltre a due Supercoppe Italiane. In nerazzurro, Mkhitaryan ha collezionato 12 gol e 21 assist in 187 presenze, raggiungendo anche due finali di Champions League. L'armeno è chiamato a difendere, insieme ai suoi compagni, il Double conquistato nella scorsa annata.