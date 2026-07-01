Inter-Mkhitaryan, rinnovo per un'altra stagione

Henrikh Mkhitaryan è pronto ad un'altra stagione nerazzurra. Come comunicato dall'Inter sui propri canali, l'armeno ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027. Il 38enne ex Roma, Manchester United e Borussia Dortmund era nel gruppo di giocatori che avrebbero salutato l'Inter il 30 giugno 2026. Oltre all'armeno, infatti, erano in scadenza anche Sommer, Acerbi, Darmian e De Vrij. Di questi, Mkhitaryan è l'unico ad aver deciso di rinnovare il proprio contratto con l'Inter, legandosi per un'altra annata ai nerazzurri.