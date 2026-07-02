Il Genoa pensa ad Artem Dovbyk per rinforzare l'attacco. I rossoblù vorrebbero portare l'attaccante ucraino in Liguria con la formula del prestito. Daniele De Rossi, che lo aveva voluto nella Capitale, è al lavoro per convincerlo a tornare a lavorare insieme. Resta da capire la posizione della Roma che aveva ricevuto anche un interessamento del Betis e la richiesta per farlo partire era stata di 25 milioni di euro

Il Genoa guarda in casa Roma per rinforzare il reparto offensivo. Il nome che interessa è quello di Artem Dovbyk, attaccante ucraino che piace a Daniele De Rossi. L'allenatore rossoblù, infatti, lo aveva voluto nella Capitale e ora sta cercando di convincerlo a tornare a lavorare insieme in questa nuova avventura. L'idea del Genoa è quella di imbastire un'operazione in prestito, ma la riuscita dell'affare dipenderà dalla volontà della Roma. Prima del 30 giugno sul giocatore si era mosso anche il Betis, ma il club giallorosso aveva richiesto 25 milioni di euro.