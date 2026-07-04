Qui tutta la giornata live di sabato 4 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Milan, accordo con Gila: lunedì incontro con la Lazio
- Juventus, riavviati i contatti per Goretzka
- E per la porta in pole c'è Vicario
- Inter, iniziata la trattativa per Khalaili. Fatta per Provedel
- Roma, pronta un'offerta al Marsiglia per Greenwood
- Fiorentina, piace Oulaï. Si lavora anche per Koleosho e Thorstvedt
- Atalanta, in chiusura l'arrivo di Gaetano dal Cagliari
- Genoa, piace Dovbyk per l'attacco. La Roma apre al prestito
- Tutti gli allenatori ufficiali in Serie A
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a fine giugno
- Il podcast di Di Marzio
Fiorentina, offerta al Burnley per Koleosho
Il club viola ha presentato un'offerta ufficiale al Burnley di 11 milioni di euro per Luca Koleosho, esterno italiano individuato da tempo come primo obiettivo per rinforzare le corsie offensive. È attesa la risposta del club inglese, con fiducia da parte della Fiorentina sulla buona riuscita dell'operazione
Juventus, riattivati i contatti per Goretzka: la situazione
La Juventus ci sta riprovando per Leon Goretzka per rinforzare il centroacmpo. Il giocatore ha terminato il suo contratto con il Bayern Monaco e il club bianconero, che lo aveva già cercato, ha riavviato i contatti per trovare un accordo e portarlo a Torino
E intanto arriva Provedel
L'Inter ha trovato il suo secondo portiere: Ivan Provedel sarà un nuovo giocatore nerazzurro. Chiusa l'operazione con la Lazio sulla base di 3 milioni di euro (con il portiere che firmerà un contratto triennale). Visite mediche in programma la prossima settimana
Inter, trattativa avviata con l'Union Saint Gilloise per Khalaili
L'Inter procede spedita per Anan Khalaili. I nerazzurri hanno avviato la trattativa con l'Union Saint Gilloise per l'esterno israeliano. Sono iniziati i contatti ufficiali con la fase di negoziazione tra le parti per raggiungere l'intesa economica (la richiesta del club belga è di 25 milioni più bonus). Con il giocatore c'è già una bozza di intesa sul contratto
Milan, Gila a un passo: c'è l'accordo. Lunedì incontro con la Lazio
Il Milan ha trovato l'accordo con Mario Gila e i suoi agenti per un contratto da 5 milioni di euro netti per cinque anni. Ora serve trovare l'intesa con la Lazio, che lo valuta 30 milioni. Il Milan conta di chiudere all'inizio della prossima settimana, in programma un incontro nella giornata di lunedì, con un'offerta da 25 milioni di euro più 5 di bonus