Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di sabato 4 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

in evidenza

Calciomercato, le news di oggi

LIVE

Fiorentina, offerta al Burnley per Koleosho

Il club viola ha presentato un'offerta ufficiale al Burnley di 11 milioni di euro per Luca Koleosho, esterno italiano individuato da tempo come primo obiettivo per rinforzare le corsie offensive. È attesa la risposta del club inglese, con fiducia da parte della Fiorentina sulla buona riuscita dell'operazione

Juventus, riattivati i contatti per Goretzka: la situazione

La Juventus ci sta riprovando per Leon Goretzka per rinforzare il centroacmpo. Il giocatore ha terminato il suo contratto con il Bayern Monaco e il club bianconero, che lo aveva già cercato, ha riavviato i contatti per trovare un accordo e portarlo a Torino

E intanto arriva Provedel

L'Inter ha trovato il suo secondo portiere: Ivan Provedel sarà un nuovo giocatore nerazzurro. Chiusa l'operazione con la Lazio sulla base di 3 milioni di euro (con il portiere che firmerà un contratto triennale). Visite mediche in programma la prossima settimana

Inter, trattativa avviata con l'Union Saint Gilloise per Khalaili

L'Inter procede spedita per Anan Khalaili. I nerazzurri hanno avviato la trattativa con l'Union Saint Gilloise per l'esterno israeliano. Sono iniziati i contatti ufficiali con la fase di negoziazione tra le parti per raggiungere l'intesa economica (la richiesta del club belga è di 25 milioni più bonus). Con il giocatore c'è già una bozza di intesa sul contratto

Milan, Gila a un passo: c'è l'accordo. Lunedì incontro con la Lazio

Il Milan ha trovato l'accordo con Mario Gila e i suoi agenti per un contratto da 5 milioni di euro netti per cinque anni. Ora serve trovare l'intesa con la Lazio, che lo valuta 30 milioni. Il Milan conta di chiudere all'inizio della prossima settimana, in programma un incontro nella giornata di lunedì, con un'offerta da 25 milioni di euro più 5 di bonus

Calciomercato: Altre Notizie

Il Genoa avanza forte per Dovbyk. Vicino Traoré

Calciomercato

I rossoblù sono sempre più vicini a riportare in Italia il centrocampista in forza al Marsiglia....

Fiorentina, piace Oulaï del Trabzonspor

Calciomercato

La Fiorentina continua a muoversi con decisione sul mercato. Oltre alla trattativa ormai ben...

Juventus, riavviati i contatti con Goretzka

Calciomercato

I bianconeri hanno ripreso i contatti con il centrocampista tedesco anche se le priorità restano...

Milan, in pugno Gila: lunedì incontro con la Lazio

Calciomercato

Il Milan ha trovato l'accordo con Mario Gila e i suoi agenti per un contratto da 5 milioni di...

Atalanta, in chiusura l'arrivo di Gaetano

Calciomercato

Giornata decisiva per il futuro di Gianluca Gaetano, ormai sempre più vicino all'Atalanta....
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE