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Calciomercato Milan, Jashari importante anche con Amorim: le news

Calciomercato

Il futuro di Ardon Jashari resta, almeno per il momento, legato al Milan. Nella mattinata di giovedì 2 luglio gli agenti del giocatore hanno incontrato la dirigenza rossonera a Casa Milan: il club ha ribadito la volontà di puntare su di lui anche nel nuovo progetto tecnico guidato da Ruben Amorim

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Il Milan continua a considerare Ardon Jashari una pedina importante anche per il nuovo corso rossonero. Nella mattinata di oggi, giovedì 2 luglio, gli agenti del centrocampista svizzero - attualmente impegnato al Mondiale con la sua Nazionale - hanno incontrato la dirigenza a Casa Milan. Il club ha confermato la fiducia nei confronti dell'ex Bruges anche in vista della stagione che inizierà con Ruben Amorim in panchina.

Per ora Jashari non è sul mercato

Il nuovo allenatore osserverà da vicino Jashari durante il ritiro estivo, dove avrà modo di conoscerlo direttamente e valutarne le caratteristiche. Stesso discorso anche per il centrocampista, che potrà capire quale sarà il proprio ruolo all'interno del progetto tecnico lavorando quotidianamente con Amorim e il suo staff. Per questo motivo, fino all'inizio della preparazione non verranno prese in considerazione ipotesi di mercato. L'intenzione del Milan, allo stato attuale, è quella di trattenere il giocatore.

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