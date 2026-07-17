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Cagliari, Belotti non verrà tesserato: non ha superato le visite mediche

Calciomercato

Il Cagliari ha deciso di non tesserare Andrea Belotti. L'attaccante italiano, infatti, non ha superato le visite mediche perché le condizioni del suo ginocchio sinistro non convincono lo staff medico del club rossoblù

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Niente da fare per Andrea Belotti: il "Gallo" non giocherà al Cagliari nella prossima stagione. Il classe 1993, infatti, non ha superato le visite mediche e non verrà tesserato dopo la scadenza del contratto. Dopo il lungo infortunio al legamento crociato, che lo ha costretto a perdere 26 partite della passata stagione, lo staff medico ha ritenuto non adeguate le condizioni del suo ginocchio sinistro.

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