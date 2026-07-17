Dopo la scelta di puntare su Amorim come allenatore, il Milan potrebbe muoversi sul mercato in entrata. In questo senso, se dovesse essere venduto un centrocampista, Pierre-Emile Hojbjerg è un'idea per i rossoneri, visto che è in uscita dall 'Olympique Marsiglia. Il danese sarebbe un'opportunità, ma prima l'allenatore portoghese dovrà valutare la rosa in ritiro.

Esperienza e feeling con Rabiot

Il classe 1995 ha giocato con le maglie di Bayern Monaco e Tottenham ed è un giocatore di grande esperienza internazionale e affidabilità. Nella stagione 2025/26 ha collezionato 32 presenze, 4 gol e 5 assist in Ligue 1, numeri importanti che ha smosso l'interesse del Milan. In rossonero ritroverebbe Adrien Rabiot, con cui ha giocato con la maglia del Marsiglia nella stagione 2024/25.