Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il profilo

Yan Couto è il giocatore perfetto per Cesc Fabregas

Alessandro Sugoni

Anni fa faceva parlare di sé principalmente per il suo look stravagante. Ma è sempre stato timido, in realtà, e ora Como lo aspetta: la crescita di Yan Couto ha incantato Fabregas e lui sembra perfetto per l'idea di calcio dello spagnolo. Con cui ha in comune... il Barcellona

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ