L'Al-Hilal segue con interesse Alessandro Bastoni. Il club saudita - guidato dall'ex allenatore nerazzurro Simone Inzaghi - è sul difensore dell'Inter. Da capire se arriverà un'offerta ufficiale ai campioni d'Italia

L'Al-Hilal segue con attenzione Alessandro Bastoni. Da capire se l'interesse si concretizzerà in un'offerta, ma il club saudita dell'ex allenatore Simone Inzaghi è sul difensore dell'Inter. Prima di un eventuale trasferimento, l'Al-Hilal dovrà prima finalizzare la cessione di un altro giocatore straniero per una questione di slot. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere ulteriori sviluppi sull'operazione. A inizio estate l'agente di Bastoni aveva chiarito la sua volontà di continuare la sua avventura all'Inter: "Alessandro resta qui, è felice".