Calciomercato, le news di oggi LIVE

La Roma è alla ricerca di rinforzi per l'attacco e dovrà prendere almeno un giocatore, se non due. Nella lista degli obiettivi giallorossi ci sono Antonio Nusa del Lipsia, Andreas Schjelderup del Benfica e Diego Moreira dello Strasburgo. I primi due sono dei giovani talenti della Norvegia (classe 2005 e 2004), che si sono messi in mostra anche nel corso del Mondiale. Moreira, invece, è un esterno d'attacco classe 2004 che si è messo in mostra in Ligue 1.