Calciomercato, le news di oggi LIVE

Qui tutta la giornata live di mercoledì 22 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato – L’Originale torna in onda dal 17 agosto. Su Sky Sport 24 fino a venerdì 14 agosto ci sarà dalle ore 23 "Calciomercato - 23" con la conduzione di Vanessa Leonardi con notizie, ospiti e voci dai ritiri
SERIE A, IL TABELLONE MERCATO
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Ct Italia, Malagò conferma trattativa Guardiola
- L'Al-Hilal sorpassa la Roma per Summerville...
- ...intanto la Roma valuta altri esterni d'attacco
- Modric rimarrà al Milan un altro anno: i dettagli
- Juve-Kolo Muani: trattativa aperta ma complessa
- Zaniolo-Udinese: ufficiale il nuovo contratto fino al 2029
- Tutti gli allenatori ufficiali in Serie A
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
Juventus-Kolo Muani, i bianconeri valutano una nuova offerta al Psg
Continuano i dialoghi tra la Juventus e il Psg per il cartellino di Randal Kolo Muani. Trattativa complessa per il club bianconero, che continua a lavorare per ammorbidire la richiesta dei francesi, che valutano il giocatore 50 milioni di euro. La trattativa resta aperta e nei prossimi giorni la Juventus valuta una nuova offerta
Fiorentina, Barak vicino all'addio: ai dettagli con l'Apoel Nicosia
Antonín Barák è vicino all'addio alla Fiorentina. Il centrocampista ceco, classe '94, è agli ultimi dettagli con l'Apoel Nicosia, club che ne acquisirà il cartellino a titolo definitivo.
Lazio, trattativa Al-Saad-Romagnoli: cosa succede
Resta in piedi la trattativa tra la Lazio e l’Al Saad per Alessio Romagnoli. La guerra ha infatti portato a un cambiamento delle regole, con il budget del club qatariota che è stato bloccato dal ministero. L'Al Saad, però, non ha alcuna intenzione di rinunciare al difensore ex Milan, e continua a dialogare con la Lazio alla ricerca di una soluzione. Secondo quanto raccolto da Pasquale Guarro, l’obiettivo è quello di individuare una nuova formula che permetta di superare gli ostacoli attuali, magari attraverso pagamenti più agevolati e dilazionati nel tempo.
Cagliari e Sassuolo si contendono Bowie: neroverdi leggermente avanti
Rimangono gli occhi della Serie A su Kieron Bowie, attaccante dell'Hellas Verona, tra le note positive della seconda parte della seconda stagione dei gialloblù. Il classe 2002 è seguito da Cagliari e Sassuolo. Entrambe hanno avviato contatti diretti col Verona, a cui sono già arrivate le due offerte. Al momento sono i neroverdi a essere leggermente avanti
Frosinone-Zerbin, la richiesta di Alvini al Napoli: "Lascialo partire"
Napoli e Frosinone sono ancora al lavoro per cercare l'intesa finale per l'acquisto a titolo definitivo di Alessio Zerbin. I gialloblù hanno bloccato il giocatore, ma Alvini lo vorrebbe già in ritiro. In diretta a Sky Sport 24 l'allenatore ha lanciato il suo personale appello: "È un profilo gradito, ma non capisco come mai il Napoli non ce lo voglia dare. Spero che arrivi a Frosinone"
Giovanni Malagò conferma Pep Guardiola: le parole
Il presidente della FIGC Giovanni Malagò conferma la trattativa, anticipata in esclusiva da Sky Sport, per Guardiola come nuovo ct. Nell'articolo tutti i dettagli.
Malagò: 'Importante aprire un dialogo con Guardiola e tenerlo caldo'Vai al contenuto
Le ufficialità di Serie B
Modena, ufficiale l'arrivo di Bianco dalla Fiorentina. Fila all'Avellino in prestitoVai al contenuto
Le alternative: occhi su Nusa, Schjelderup e Moreira
La Roma è alla ricerca di rinforzi per l'attacco e dovrà prendere almeno un giocatore, se non due. Nella lista degli obiettivi giallorossi ci sono Antonio Nusa del Lipsia, Andreas Schjelderup del Benfica e Diego Moreira dello Strasburgo. I primi due sono dei giovani talenti della Norvegia (classe 2005 e 2004), che si sono messi in mostra anche nel corso del Mondiale. Moreira, invece, è un esterno d'attacco classe 2004 che si è messo in mostra in Ligue 1.
Niente Summerville? La Roma vira su Nusa, Schjelderup e Moreira. I loro profiliVai al contenuto
Roma, Summerville all'Al-Hilal per 80 milioni
L'Al-Hilal si è inserita con grande decisione nella corsa per Crysencio Summerville e, come confermato da Sky Sport UK, ha trovato l'accordo con il West Ham per il trasferimento dell'esterno olandese. Operazione da 70 milioni di euro tra parte fissa e bonus per portare l'attaccante in Arabia Saudita. La Roma aveva offerto 46 milioni di euro ma non parteciperà ad aste e quindi ora si muoverà su altri obiettivi.
Bologna, Fenucci: "Lucumí può partire. Orsolini? Dovremmo arrivare al prolungamento"
Dal ritiro di Valles, l'ad del Bologna Claudio Fenucci ha fatto il punto sul mercato rossoblù. Su Lucumí, seguito anche dalla Juventus, ha aperto alla possibile partenza: "Può andar via perché gliel'abbiamo promesso l'anno scorso", ma soltanto davanti a "un'offerta adeguata". Passi avanti invece per il rinnovo di Orsolini: "Non siamo lontanissimi" con l'obiettivo di renderlo "una bandiera del club"
Calciomercato, gli acquisti più costosi della storia: Rogers entra in top 5. CLASSIFICA
Un altro colpo di mercato da record in Premier League: Morgan Rogers passa dall'Aston Villa al Chelsea per 137 milioni di euro. Una cifra che supera il primato estivo e inglese di Elliot Anderson al City (135 milioni) e che lo iscrive nella top 5 dei trasferimenti più costosi di sempre. Una classifica nella quale c'è anche Sandro Tonali, l'italiano più pagato della storia. Ecco l'elenco completo (dati Transfermarkt)
Gli acquisti più costosi di sempre nella storia del calciomercato. CLASSIFICAVai al contenuto
Venezia, Stroppa a Sky: "Felice per Akor Adams. Abbiamo qualche lacuna in difesa"
Giovanni Stroppa ha parlato a Sky Sport 24, nel VIDEO l'estratto in cui l'allenatore del Venezia analizza il mercato dei veneti: "Sono molto felice per l'acquisto di Akor Adams, è un profilo davvero importante e ci potrà dare una mano, insieme a Rrahmani. Cosa può mancare? Numericamente nel reparto difensivo abbiamo qualche lacuna. Non sono bravo a fare nomi, vedremo cosa riuscirà a fare Antonelli"
Venezia, Giovanni Stroppa: 'Abbiamo qualche lacuna in difesa'Vai al contenuto
Zaniolo: "Dette tante imprecisioni"
Su Instagram l'attaccante dell'Udinese ha scritto: "Questa maglia, questi colori, questa gente. In questi giorni si è parlato molto della trattativa per il mio rinnovo, spesso con molte imprecisazioni. Ma una cosa è certa: il mio rispetto per l’Udinese e per i suoi tifosi non è mai stato in discussione. Quest’anno voglio dimostrarlo ancora di più, sul campo, ogni giorno. Forza Udinese!"
Udinese, ufficiale il rinnovo di Zaniolo
Dopo settimane di trattative, l'Udinese ha ufficializzato il rinnovo di Nicolò Zaniolo. Contratto fino al 2029 con opzione per un ulteriore anno. Ecco il comunicato: "Il club e Nicolò sono lieti di proseguire insieme il proprio percorso, confermando le reciproche ambizioni e rafforzando la volontà comune di raggiungere nuove e condivise soddisfazioni"
Lecce, Banda diserta l'allenamento: il comunicato ufficiale del club
L'attaccante del Lecce, Lameck Banda, non si è presentato al ritiro del club salentino per il protrarsi di problematiche logistiche e burocratiche, che hanno suscitato la reazione del club salentino. Mediante una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il Lecce non esclude di poter prendere provvedimenti di natura disciplinare. "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Lameck Banda, già convocato per la ripresa delle attività sportive, nella giornata odierna, ha rappresentato l’ulteriore protrarsi delle problematiche logistiche e burocratiche che hanno, fino ad oggi, impedito il rientro in Italia. L’U.S. Lecce opererà gli opportuni approfondimenti in ordine alle circostanze addotte dal calciatore, riservandosi eventuali iniziative, anche sul piano disciplinare, che siano volte al corretto adempimento degli obblighi contrattuali inerenti il rapporto lavorativo avente termine il 30 giugno 2027".
Lecce, Banda ritarda il rientro in ItaliaVai al contenuto
Benfica, ufficiale Duran
Accordo tra Benfica e Al-Nassr per il prestito con opzione di riscatto di John Duran sulla base di un prestito oneroso a 6.1 milioni più un'opzione di riscatto a fine stagione fissata a 30 milioni di euro.