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Lazio, Romagnoli torna a disposizione di Gattuso: trattativa bloccata con l'Al-Sadd

Calciomercato

Si blocca la trattativa con l'Al-Sadd e Alessio Romagnoli torna a disposizione dei biancocelesti. Il difensore è stato convocato per il ritiro e giovedì sarà a Formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro

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Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Si è bloccata la trattativa con l'Al-Sadd, club del Qatar che a causa della guerra si è visto bloccare il budget dal Ministero del Paese. La società qatariota, che era già stata a un passo dal giocatore lo scorso gennaio, non vorrebbe rinunciare al suo acquisto ma dovrà trovare una soluzione alternativa. E intanto Romagnoli è stato convocato per il ritiro biancoeleste e giovedì sarà a Formello per le visite mediche d'inizio stagione. Lo stesso giocatore potrebbe prendere parte agli allenamenti di Gattuso e si valuterà se reintegrarlo a tutti gli effetti in attesa di capire quale sarà il suo futuro.

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