Calciomercato, le news di oggi LIVE

Intervistato da Sky Sport a margine di un evento al Milan Store di Milano, il nuovo difensore rossonero Mario Gila ha parlato del suo arrivo: "I servizi che ha Milanello sono pazzeschi, tutti sono molto disponibili e sono molto contento. Poi parlando del discorso calcistico sono felice che Ruben Amorim faccia un gioco molto moderno. Ruolo? Mi ha provato sia da centrale che da braccetto". Poi su Allegri: "È vero che mi voleva, sarebbe falso negarlo. Igli anche. Le cose sono andate così, loro sono andati via ed è arrivata la chiamata di Ruben. Vedere questa voglia di avermi in squadra al Milan non ha prezzo"