Calciomercato, le news di oggi LIVE

Qui tutta la giornata live di giovedì 23 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato – L’Originale torna in onda dal 17 agosto. Su Sky Sport 24 fino a venerdì 14 agosto ci sarà dalle ore 23 "Calciomercato - 23" con la conduzione di Vanessa Leonardi con notizie, ospiti e voci dai ritiri
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Lazio, occhi su Espí per l'attacco
- E Romagnoli torna a disposizione di Gattuso
- Fiorentina, Grosso: "Vorrei tenere Kean ma c'è il mercato"
- Roma, sfumato Summerville: andrà all'Al-Hilal
- Fenucci: "Orsolini vicino al rinnovo. Niente telenovele, vogliamo diventi un simbolo"
- Tutti gli allenatori ufficiali in Serie A
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
Catania, si attende solo l'ufficialità di Rinaldi
Si attende solo l'ufficialità di Filippo Rinaldi al Catania: intanto il giocatore ha raggiunto i compagni dii squadra per l'allenamento.
Monza, scambiati i documenti per Varela
Il Monza è sempre più vicino a chiudere per Gustavo Varela. Nella notte sono stati scambiati i documenti relativi all'operazione con il Benfica. L'attaccante portoghese classe 2005 è ora a un passo dal diventare un nuovo giocatore biancorosso. Prima della conclusione definitiva dell'affare, però, Varela dovrà passare dal Benfica per risolvere alcune pendenze con il club portoghese. Una volta completato questo ultimo step burocratico arriverà il via libera per il trasferimento e il giocatore potrà già viaggiare verso l'Italia nelle prossime ore
Lazio, occhi su Espí: il talento del Levante interessa per l'attacco
Il nome nuovo che piace ai biancocelesti per l'attacco è quello di Carlos Espí, 21enne cha ha chiuso l'ultima Liga in doppia cifra trascinando il Levante alla salvezza. Ancora nessun contatto diretto tra i club: il centravanti spagnolo ha una clausola di 25 milioni di euro, ma interessa molto alla Lazio e non solo
Lazio, il nome nuovo per l'attacco arriva dalla SpagnaVai al contenuto
Fiorentina, Grosso: "Kean? Mi piacerebbe tenerlo, ma le voci di mercato ci sono"
Dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio, vinta 1-0 dai viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. "E' fortissimo, mi piacerebbe tenerlo - ha detto - ma ci sono le voci di mercato. Sappiamo quali sono le dinamiche". Sul giocatore c'è il Como che ha avuto dei contatti con il suo entourage
Grosso: 'Mi piacerebbe tenere Kean, ma ci sono le voci di mercato'Vai al contenuto
Malagò: "Ct Italia all'assemblea Serie A? Non penso". Mancini: "Nessun contatto"
Intervenuto a margine della finale della Coppa Canottieri, il presidente della Figc Giovanni Malagò ha parlato del prossimo Ct dell'Italia: "Non penso che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A. Guardiola? Non fatemi dire nulla". Insieme a lui in campo anche Roberto Mancini, con cui c'è un'ottima intesa. L'ex Ct ha rivelato: "Non sono stato contattato. Non dipende da me, quel ruolo piace a tanti"
Lazio, Romagnoli torna a disposizione di Gattuso: trattativa bloccata con l'Al-Sadd
Si blocca la trattativa con l'Al-Sadd e Alessio Romagnoli torna a disposizione dei biancocelesti. Il difensore è stato convocato per il ritiro e giovedì sarà a Formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro
Summerville-Roma, obiettivo sfumato: per l'attacco piacciono Nusa, Schjelderup e Moreira
Niente da fare per la Roma: Crysencio Summerville si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Al-Hilal. La Roma ha sperato fino all'ultimo di convincere l'esterno olandese, forte dell'accordo che aveva trovato, ma alla fine il giocatore ha scelto di trasferirsi in Arabia Saudita
Roma, sfumato Summerville: andrà all'Al-HilalVai al contenuto
Frosinone, Zerbin a Villa Stuart per le visite mediche
Alessio Zerbin è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il Frosinone. Arriva dal Napoli e firmerà un contratto triennale. Si tratta di un ritorno, a Frosinone ha giocato nella stagione 2021/2022 in Serie B. Guarda il VIDEO del suo arrivo
Milan, Gila: "Amorim mi piace. Allegri mi voleva, è vero"
Intervistato da Sky Sport a margine di un evento al Milan Store di Milano, il nuovo difensore rossonero Mario Gila ha parlato del suo arrivo: "I servizi che ha Milanello sono pazzeschi, tutti sono molto disponibili e sono molto contento. Poi parlando del discorso calcistico sono felice che Ruben Amorim faccia un gioco molto moderno. Ruolo? Mi ha provato sia da centrale che da braccetto". Poi su Allegri: "È vero che mi voleva, sarebbe falso negarlo. Igli anche. Le cose sono andate così, loro sono andati via ed è arrivata la chiamata di Ruben. Vedere questa voglia di avermi in squadra al Milan non ha prezzo"
Fenucci: "Orsolini vicino al rinnovo. Niente telenovele, vogliamo diventi un simbolo"
L'ad dal ritiro di Valles: "Con un piccolo sforzo da parte sua e uno nostro, cercheremo di arrivare a una conclusione e vedere Orso in maglia rossoblù per molti anni". Fenucci ha parlato anche di Lucumì: "Se arriva l'offerta giusta la valuteremo, glielo avevamo promesso". Piace Amondarain: "Stiamo aspettando una risposta dall'Estudiantes. Non è l'unico obiettivo, ma è il primo"
Monza, in chiusura l'arrivo di Varela e Mangas dal Portogallo
Il Monza ha chiuso l'operazione Gustavo Varela. Le parti sono al momento dello scambio di documenti per l'attaccante classe 2005 in arrivo dal Benfica. Secondo colpo portoghese per i biancorossi, che stanno per portare in Italia anche Ricardo Mangas (in arrivo dallo Sporting) per la difesa. Nel VIDEO le ultime novità
Torino, si pensa al ritorno di Darmian dopo undici anni
Il Torino pensa a un ritorno di Matteo Darmian a undici anni di distanza. Il giocatore è svincolato e ha espresso la sua volontà di continuare in Italia. Una trattativa che potrebbe concretizzarsi nelle fasi conclusive di questa sessione estiva di calciomercato
Il Torino pensa al ritorno di Matteo DarmianVai al contenuto
Chelsea da record: con Boehly spesi quasi due miliardi… per ventunenni
L'ultimo della lista è Morgan Rogers, comprato dall'Aston Villa per 137 milioni di euro (acquisto più oneroso, finora dell'estate 2026). L'attaccante inglese diventa l'ultimo dei 54 giocatori (!) acquistati dal Chelsea nell'era Boelhy dal 2022 a oggi. Da quel momento il club londinese ha speso tantissimo – una cifra totale che sfiora i due miliardi di euro – ma azzeccando raramente la stagione. Maresca l'unico in grado di vincere, poi tanti allenatori e tante delusioni. E un mercato blues ma anche molto… green: l'età media dei calciatori comprati dal Chelsea nell'era Boelhy, infatti, supera di poco i 21 anni
La strategia del Chelsea: in 5 anni ha speso quasi due miliardi ma acquista solo ventunenniVai al contenuto
Calciomercato, i migliori giocatori in scadenza al 30 giugno 2027
Phil Foden rinnova il suo contratto con il Manchester City fino al 2030: l'accordo precedente con i Citizen sarebbe scaduto nel 2027. L'inglese si toglie, così, dalla lista dei giocatori in scadenza la prossima estare. Da fuoriclasse come Vinicius, Foden, Kane e Rodri ad alcuni big della Serie A (Dimarco, Pulisic e Solet), ecco l'elenco dei nomi più importanti (dati Transfermarkt)
Foden-City fino al 2030: i big a scadenza nel 2027Vai al contenuto
Juventus, cercasi attaccante: i profili di Kolo Muani, Sorloth e Pellegrino
La Juventus è ancora alla ricerca di un attaccante. I due nomi su cui stanno lavorando di più i bianconeri sono Kolo Muani e Pellegrino, mentre Sorloth è un profilo al momento un po' in stand by. Il giocatore del Psg resta l'obiettivo principale, ma il club francese non è ancora sceso rispetto alla richiesta di 50 milioni di euro. Nel VIDEO il punto sulla situazione con Alessandro Sugoni
Akor Adams è il colpo più costoso della storia del Venezia
Akor Adams è il nuovo attaccante del Venezia, operazione da 23 milioni di euro che entra nella storia del club. Il suo trasferimento dal Siviglia è il più costoso di sempre dei veneti, affare che supera anche le ultime ufficialità estive (Rrahmani e Bella-Kotchap). Ecco la top 10 all-time dei più pagati dal Venezia (dati Transfermarkt)
Il Venezia ha annunciato il suo acquisto più costoso di sempreVai al contenuto
Venezia, ufficiale Akor Adams
Akor Adams lascia il Siviglia ed è ufficialmente un nuovo giocatore del Venezia. Contratto fino al 30 giugno 2030
Tutti gli acquisti ufficiali in Serie B
Padova, ufficiale Cocchi in prestito dall'InterVai al contenuto
Casemiro raggiunge Messi all'Inter Miami
Dopo l'addio al Manchester United, il centrocampista brasiliano, vincitore di 5 Champions League con il Real Madrid, ha firmato a parametro zero fino a maggio 2027 (al termine della Mls Sprint Season), con un'opzione di rinnovo fino a giugno 2029. Oltre a Messi, storico rivale nei tanti 'Clasico', in Florida ritrova Sergio Reguilon, suo compagno di squadra al Real e allo United. Per concludere l'operazione, il club di Miami ha dovuto versare un indennizzo ai La Galaxy, che vantavano un diritto di prelazione sul giocatore
Casemiro raggiunge Messi all'Inter MiamiVai al contenuto
Como, ufficiale il rinnovo di Da Cunha
Il centrocampista francese ha rinnovato il proprio contratto con il Como fino al 30 giugno 2031. “A Como sono cresciuto come persona e come calciatore - ha commentato - , trovando una famiglia prima ancora di trovare una squadra. Sono felicissimo di aver rinnovato con questa maglia e non vedo l'ora di continuare questo percorso tutti insieme". Fabregas ha poi aggiunto: “Lucas incarna tutto ciò che vogliamo costruire a Como"