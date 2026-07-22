Il Torino pensa al ritorno di Matteo Darmian

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Torino, si pensa al ritorno di Darmian dopo undici anni

Calciomercato

Il Torino pensa a un ritorno di Matteo Darmian a undici anni di distanza. Il giocatore è svincolato e ha espresso la sua volontà di continuare in Italia. Una trattativa che potrebbe concretizzarsi nelle fasi conclusive di questa sessione estiva di calciomercato

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Il Torino pensa a un possibile ritorno di Matteo Darmian. Svincolato dopo la sua esperienza di sei stagioni all'Inter, il difensore classe 1989 potrebbe tornare a indossare la maglia granata a distanza di undici anni dall'ultima volta. Il calciatore ha espresso la volontà di continuare a giocare in Italia. Un'idea, quindi, che potrebbe prendere quota quando il mercato entrerà nella sua fase conclusiva

L'avventura di Darmian al Torino

Arrivato nell'estate 2011 dal Palermo, Matteo Darmian è diventato in quattro stagioni un punto di riferimento per il Torino. Nel 2015, poi, è arrivata l'offerta del Manchester United di Lous Van Gaal, che ha portato il classe 1989 in Premier League. Una breve esperienza al Parma al suo ritorno in Italia e poi l'Inter. Ora chissà se il ritorno al Torino si concretizzerà nei momenti conclusivi di questo calciomercato. 

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