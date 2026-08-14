Davide Frattesi è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Atterrato nella serata di venerdì 14 agosto a Roma, ha svolto le visite mediche e ha firmato il contratto che lo legherà ai biancocelesti. Il trasferimento dall'Inter alla Lazio si è sbloccato con una nuova formula, dopo che l'operazione era stata inizialmente sospesa per motivi burocratici legati agli indici economici biancocelesti: prestito da 5 milioni con diritto di riscatto a 10 milioni e il 50% sulla futura rivendita CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

La Lazio ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Davide Frattesi dall'Inter. Il centrocampista, sbarcato a Roma nel pomeriggio di venerdì 14 agosto, ha svolto le visite mediche con il suo nuovo club e poi ha firmato il contratto. Un viaggio che era in programma in mattinata, ma il suo trasferimento dall'Inter era stato sospeso per motivi burocratici legati alla condizione a cui devono sottostare i biancocelesti a causa degli indici economici ma ora i due club hanno trovato una soluzione e l'operazione si è sbloccata.

Cosa è successo e la soluzione dei due club Il mercato della Lazio deve essere a saldo zero. Nelle specifico questo significa che alla fine del mercato (anzi in realtà anche dopo, c'è tempo infatti fino al 10 settembre per aspettare la chiusura della finestra dei trasferimenti anche in altri paesi) i trasferimenti della Lazio devono essere a saldo positivo. Con la precedente formula individuata nell'operazione Frattesi (prestito con obbligo di riscatto) questa condizione non sarebbe stata rispettata. E quindi la Lazio avrebbe potuto depositare il contratto ma per avere l'esecutività dello stesso (e quindi poter schierare il giocatore) avrebbe dovuto vendere per coprire tutta la cifra, obbligo compreso. Per questo motivo le due società si sono rimesse a tavolino per studiare formule diverse. Per risolvere questo stallo, Inter e Lazio hanno trovato una nuova formula, un prestito oneroso molto alto, da 5 milioni di euro, con diritto di riscatto a 10 milioni e il 50% sulla futura rivendita. In questo modo l'esecutività sarà garantita e anche l'operazione potrà chiudersi visto che il saldo di mercato della Lazio rimarrebbe positivo, senza ulteriori movimenti. Cambiando la formula, l'operazione è andata avanti senza intoppi.

L'arrivo di Davide Frattesi all'aeroporto di Roma con la sciarpa della Lazio al collo