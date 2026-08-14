Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Frattesi-Lazio: arriva il comunicato ufficiale. Le news di calciomercato

Calciomercato

Davide Frattesi è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Atterrato nella serata di venerdì 14 agosto a Roma, ha svolto le visite mediche e ha firmato il contratto che lo legherà ai biancocelesti. Il trasferimento dall'Inter alla Lazio si è sbloccato con una nuova formula, dopo che l'operazione era stata inizialmente sospesa per motivi burocratici legati agli indici economici biancocelesti: prestito da 5 milioni con diritto di riscatto a 10 milioni e il 50% sulla futura rivendita

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

La Lazio ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Davide Frattesi dall'Inter. Il centrocampista, sbarcato a Roma nel pomeriggio di venerdì 14 agosto, ha svolto le visite mediche con il suo nuovo club e poi ha firmato il contratto. Un viaggio che era in programma in mattinata, ma il suo trasferimento dall'Inter era stato sospeso per motivi burocratici legati alla condizione a cui devono sottostare i biancocelesti a causa degli indici economici ma ora i due club hanno trovato una soluzione e l'operazione si è sbloccata

Cosa è successo e la soluzione dei due club

Il mercato della Lazio deve essere a saldo zero. Nelle specifico questo significa che alla fine del mercato (anzi in realtà anche dopo, c'è tempo infatti fino al 10 settembre per aspettare la chiusura della finestra dei trasferimenti anche in altri paesi) i trasferimenti della Lazio devono essere a saldo positivo. Con la precedente formula individuata nell'operazione Frattesi (prestito con obbligo di riscatto) questa condizione non sarebbe stata rispettata. E quindi la Lazio avrebbe potuto depositare il contratto ma per avere l'esecutività dello stesso (e quindi poter schierare il giocatore) avrebbe dovuto vendere per coprire tutta la cifra, obbligo compreso. Per questo motivo le due società si sono rimesse a tavolino per studiare formule diverse. Per risolvere questo stallo, Inter e Lazio hanno trovato una nuova formula, un prestito oneroso molto alto, da 5 milioni di euro, con diritto di riscatto a 10 milioni e il 50% sulla futura rivendita. In questo modo l'esecutività sarà garantita e anche l'operazione potrà chiudersi visto che il saldo di mercato della Lazio rimarrebbe positivo, senza ulteriori movimenti. Cambiando la formula, l'operazione è andata avanti senza intoppi.

L'arrivo di Davide Frattesi all'aeroporto di Roma con la sciarpa della Lazio al collo

Gattuso: "Frattesi ci può dare una grandissima mano"

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset in vista della sfida di Coppa Italia contro il Mantova, l'allenatore della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato del centrocampista italiano: "Davide è un giocatore che ho avuto. Secondo me può fare bene con noi perché ha delle caratteristiche ben precise. Sicuramente è un giocatore che ci può dare una grandissima mano".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Inter, incontro con Pio Esposito per il rinnovo

Calciomercato

Venerdì 14 agosto c'è stato un ulteriore confronto tra Inter e Pio Esposito per il rinnovo. È...

Golden Boy, 5 talenti del Porto: c'è anche Mora

GOLDEN BOY

Nessun club come il Porto ha iscritto più candidati al Golden Boy 2026, premio istituito da...

Frattesi è a Roma, sabato la firma con la Lazio

Calciomercato

Davide Frattesi è atterrato nella serata di venerdì 14 agosto a Roma, dove svolgerà subito una...

Juventus, domenica le visite di Lucumí

Calciomercato

Juventus e Bologna stanno definendo gli ultimi dettagli formali per il trasferimento di...

Inter-Spence, oggi visite e firma: giornata LIVE

live Calciomercato

E' il giorno di Djed Spence: il prossimo esterno dell'Inter, arrivato a Milano nella serata...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE