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Davide Frattesi saluta l’Inter, la lettera ai tifosi: "Ma il cancello giallo è il mio, eh"

Calciomercato

Il centrocampista scrive una lettera ai tifosi nerazzurri: "Forse non eravamo destinati a stare insieme. Ma quei momenti lì abbiamo spaccato il cielo a metà. È stato l’onore più grande della mia vita giocare per voi, poi quando vedevo San siro che spingeva… mi sentivo imbattibile. Ma dopo la finale qualcosa è cambiato in me"

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Alti e bassi. Ma che alti, quegli alti. Davide Frattesi è un nuovo giocatore della Lazio. Lascia l’Inter e Milano dopo tre stagioni. Con gol decisivi (tipo quello al Verona della seconda stella), per non dimenticare quello del 4-3 di un rocambolesco Inter-Barcellona di Champions League, che mandò i nerazzurri di Simone Inzaghi in finale di Champions (poi persa 5-0 contro il Psg). Serate ed emozioni sicuramente altissime, che il centrocampista ha voluto ricordare nel suo post di saluto ai tifosi dell’Inter: "È vero… forse non eravamo destinati a stare insieme, forse eravamo incompatibili. Abbiamo avuto alti e bassi, ma quei momenti lì abbiamo spaccato il cielo a metà. È stato l’onore più grande della mia vita giocare per voi, poi quando vedevo San siro che spingeva… mi sentivo imbattibile. Purtroppo, dopo quella maledetta finale qualcosa in me è cambiato ed è giusto che rimanga all’Inter solo chi può dare il 101%".

Infine il messaggio che ironizza sulle sue esultanze sul cancello giallo di San Siro, che i tifosi dell’Inter ricordano bene: "Vi ho voluto bene come fratelli e sorelle , sarò sempre il vostro primo tifoso. Davide. 🖤💙 P.S. Il cancello giallo è il mio eh 😂".

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