Alti e bassi. Ma che alti, quegli alti. Davide Frattesi è un nuovo giocatore della Lazio. Lascia l’Inter e Milano dopo tre stagioni. Con gol decisivi (tipo quello al Verona della seconda stella), per non dimenticare quello del 4-3 di un rocambolesco Inter-Barcellona di Champions League, che mandò i nerazzurri di Simone Inzaghi in finale di Champions (poi persa 5-0 contro il Psg). Serate ed emozioni sicuramente altissime, che il centrocampista ha voluto ricordare nel suo post di saluto ai tifosi dell’Inter: "È vero… forse non eravamo destinati a stare insieme, forse eravamo incompatibili. Abbiamo avuto alti e bassi, ma quei momenti lì abbiamo spaccato il cielo a metà. È stato l’onore più grande della mia vita giocare per voi, poi quando vedevo San siro che spingeva… mi sentivo imbattibile. Purtroppo, dopo quella maledetta finale qualcosa in me è cambiato ed è giusto che rimanga all’Inter solo chi può dare il 101%".