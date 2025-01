Nelle prossime ore previsto l’arrivo in città del centrocampista di 21 anni, che effettuerà le visite mediche e poi firmerà per il Napoli. Luis Hasa è arrivato a Lecce in estate ma non ha giocato nemmeno un minuto in campionato. Talento nato a Sora da genitore albanesi, ha fatto parte delle selezioni giovanili azzurre, facendosi notare all’Europeo Under 19 vinto nel 2023 (eletto miglior giocatore del torneo). Cresciuto nelle giovanili della Juve, si è fatto apprezzare da Giovanni Manna, ora ds del Napoli. Che ha puntato su di lui per dare un rinforzo giovane per Conte

TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO