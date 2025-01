Calciomercato: le news di oggi in diretta

Il primo colpo della Salernitana del mercato invernale è Alberto Cerri. L'attaccante arriva in prestito dal Como. I campani faranno un profondo restyling in questa sessione di trattative. Dal Bologna, sempre per l'attacco, potrebbe arrivare Raimondo, lo scorso anno con il tecnico Breda a Terni, rientrato dal prestito al Venezia CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE UFFICIALITÀ DI SERIE B.