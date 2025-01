Il difensore bianconero è vicino alla risoluzione contrattuale con la Juventus. Dopo il Napoli potrà chiudere per lui. Per Danilo c’è anche la possibilità di tornare in Brasile: nelle ultime ore, infatti, ci ha provato il Flamengo dell’ex compagno di squadra Alex Sandro

CALCIOMERCATO: LE NEWS DEL 13 GENNAIO