Si gioca oggi il big match della 19^ giornata: si affrontano Atalanta e Juventus al Gewiss Stadium. Motta con McKennie alto a sinistra, Nico Gonzalez riferimento più avanzato. Cambiaso terzino. Gasp lascia fuori Hien, dentro Scalvini con Djimsiti centrale. Lookman e CDK in avanti. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD