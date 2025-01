L'esterno del Milan - in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno - potrebbe cambiare squadra già in questa sessione invernale di calciomercato. Infatti il Bologna è molto vicino a chiudere per Calabria: le prossime ore potrebbero già essere decisive per la definizione l'indennizzo. I rossoneri non hanno intenzione di sostituire l'ex capitano in questa sessione di mercato. Nel video le ultime news con Gianluca Di Marzio

CALCIOMERCATO: LE NEWS LIVE - IL TABELLONE