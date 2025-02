Conceiçao fa debuttare dall'inizio Walker, conferma Tomori e schiera Bennacer al posto dello squalificato Fofana. Salutato Morata e in attesa di Gimenez (presente a San Siro), c'è Abraham con Pulisic e Leao. Inzaghi ripropone l'undici che ha battuto il Monaco con la novità Calhanoglu, che torna titolare dopo quasi un mese. Davanti la coppia Lautaro-Thuram. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD