Dopo che è saltato l’affare Danso, con il mancato accordo sulla formula per il difensore austriaco del Lens, sono ora in corso contatti tra il club bianconero e gli inglesi. E il difensore centrale si avvicina sempre di più alla Juve. Per Lloyd Kelly, inglese classe 1998, la richiesta del Newcastle è di un prestito condizionato che diventerebbe obbligo a determinate condizioni, con il riscatto fissato tra i 15 e i 18 milioni di euro. Nel video tutti i dettagli della trattativa

