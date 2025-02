La Juventus è l’unica squadra imbattuta in casa in questa Serie A, ma anche quella che ha collezionato più pareggi in incontri domestici nel torneo in corso (sette); tuttavia, dopo il successo sul Milan per 2-0, i bianconeri possono registrare due successi casalinghi consecutivi in una singola stagione in campionato per la prima volta da gennaio 2024 (tre in quell’occasione).