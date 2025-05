Napoli, Conte a Ischia per il compleanno di De Laurentiis

Antonio Conte, insieme alla sua famiglia, ha raggiunto Ischia per partecipare alla festa di compleanno di Aurelio De Laurentiis: l'allenatore è sbarcato alle 19.40 ai moli di Marina di Casamicciola da un motoscafo proveniente da Pozzuoli insieme a Edo De Laurentis, figlio del patron azzurro. Dopo l'abbraccio in campo non troppo caloroso subito dopo la conquista dello Scudetto, arriva un gesto distensivo tra Conte e De Laurentiis, in vista dell'incontro che ci sarà nei prossimi giorni insieme al direttore sportivo Giovanni Manna per parlare del futuro. Conte ha ancora due anni di contratto con il Napoli e al momento non ha accordi con altri club

I POSSIBILI SCENARI SULLA PANCHINA DEL NAPOLI