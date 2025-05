Festa Scudetto Napoli, la parata per la città LIVE

Il clou della festa scudetto in città sarà la parata della squadra: a spiegare come si svolgeranno le celebrazioni è stato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: "I pullman sfileranno dal Molo Luise all'incirca fino a piazza Vittoria. Avremo circa centomila posti disponibili perché abbiamo un sistema di safety e security per centomila posti, ma anche quattro maxischermi in città, alle estremità delle piazze, così che chi non riuscirà ad entrare nella zona potrà seguirla in questo modo". FESTA NAPOLI, TUTTO SUL PERCORSO: LEGGI