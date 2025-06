Dopo la partenza di Simone Inzaghi dall’Aereoporto di Linate del 6 maggio su un volo privato, sul suo profilo Instagram l’Al-Hilal ha pubblicato un video celebrativo dell'arrivo dell'allenatore e del suo staff in Arabia Saudita accompagnato da un breve messaggio: "Benvenuto Inzaghi". L'ex tecnico dell'Inter è sembrato sereno: "Sono appena arrivato a Riyad, sono molto contento". Inzaghi sarà impegnato con la squadra saudita nel Mondiale per Club in programma dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti

MONDIALE PER CLUB: I GIRONI