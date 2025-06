Il Club Brugge ha raggiunto un accordo con l'Hannover per il trasferimento di Nicolò Tresoldi. Il 20enne di origini italiane, autore di 7 gol e 3 assist in questa stagione in seconda divisione tedesca, è il giocatore scelto dalla dirigenza. Il club belga pagherà tra i 7 e gli 8 milioni per acquisire il cartellino di un giovane ancora relativamente sconosciuto, ma dal profilo promettente, in linea con le recenti scommesse del club. Tresoldi ha firmato fino al 30 giugno 2029