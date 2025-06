Il mercato arabo continua a tentare i big della Serie A, l'Al-Qadsiah è disposto a pagare la clausola rescissoria da 52 milioni per ingaggiare Moise Kean. Il club arabo proporrebbe uno stipendio da 15 milioni di euro. Al momento l'attaccante della Fiorentina non ha ancora deciso il da farsi ma non ha nemmeno rifiutato l'offerta. È possibile che il giocatore voglia prendere tempo per valutare altre soluzioni, se ci saranno, o di restare alla Fiorentina. Il club viola, in caso di partenza di Kean, pensa a Piccoli del Cagliari come sostituto

