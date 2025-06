Calciomercato: le news di oggi in diretta

Il Napoli si prepara a rinforzare le fasce e ha trovato l'accordo con Noa Lang. I contatti con il Psv sono positivi alla ricerca di un'intesa di massima. Gli azzurri, però, vorrebbero fare due colpi per per sull'esterno e nella lista del ds Manna ci sono sempre Sancho, Ndoye e Chiesa. Per l'attacco, invece, le richieste per Nunez sono alte, più semplice arrivare a Lucca.